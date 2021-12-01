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01.12.2021 20:36
Рубрика: Происшествия

СК отправил в суд дело об убийстве педагога ВГИКа

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
СК поставил точку в расследовании убийства заслуженного педагога ВГИКа Иды Шур. Преступление произошло летом 2020 года, а убийцей оказалась 70-летняя Лилия Войтюховская. В прошлом - социальный работник, которая за несколько лет до этого помогала Иде Борисовне и хорошо знала ее материальное положение.

Войтюховская, будучи уроженкой Ставрополя, давно осела в столице, имела там работу и квартиру. Но у нее подрос внук. И родился план, как обеспечить внука жильем - отдать ему свое, а самой перебраться жить к Шур. Тем более что ее бывшая опекаемая проживала одна в квартире хорошего дома на Кутузовском проспекте.

Фото: «МВД МЕДИА»
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Предложение - вселение чужого человека в квартиру в обмен на заботу - Ида Шур отвергла. Войтюховская решила мстить.

Столичные следователи собрали все доказательства того, что это убийство нельзя назвать случайным или спонтанным. Войтюховская готовилась к убийству своей бывшей подопечной в лучших традициях профессиональных киллеров.

Она сделала все, чтобы ее не вычислили после совершения преступления. Нашла парик, надела темные очки, перчатки, маску и бахилы. А еще по дороге к будущей жертве несколько раз поменяла одежду в сквере. Все для того, чтобы ее нельзя было опознать по камерам видеонаблюдения, которые были установлены на домах и улицах. Следователям потом пришлось отсмотреть 150 часов записей камер, чтобы увидеть где и как меняла образ убийца.

Понятно, что пожилая женщина 1929 года рождения не могла оказать сопротивление. Смерть Иды Шур наступила от многочисленных ударов ножом и бюстом Нефертити, который стоял у нее на полке.

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