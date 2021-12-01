СК отреагировал на угрозы со стороны Киева в адрес российского вице-адмирала

Официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко сегодня заявила, что СК заметил сообщения в средствах массовой информации о продолжающемся уголовном преследовании украинской прокуратурой и заочном обвинении в ряде "преступлений" вице-адмирала Дениса Березовского, заместителя командующего Тихоокеанским флотом России.

Александр Бастрыкин в связи с этим поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку и дать правовую оценку подобным действиям прокуратуры Украины "с точки зрения действующего законодательства и норм международного права". Петренко сказала, что при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело о незаконном уголовном преследовании вице-адмирала за якобы совершенные преступления.

Ведомство намерено установить конкретных чиновников украинской прокуратуры, принимавших такие решения.