Следователям разрешат проводить опознание и очные ставки по видео

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, разрешающий следователям проводить в режиме видео-конференц-связи допросы, очные ставки и даже опознание нарушителей.

Соответствующие поправки предлагается внести в УПК. Сейчас правительство страны направило в Госдуму свои предложения, как усовершенствовать инициативу.

"Пандемия ускорила внедрение в правовую практику информационных технологий для проведения в дистанционном режиме каких-либо процедур. Однако и без того развитие практики двигалось бы в этом же направлении, - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагаемые меры направлены на повышение эффективности деятельности органов следствия и соблюдение разумных сроков судопроизводства". По его словам, у органов предварительного расследования нередко возникает необходимость провести определенные следственные действия с лицами, находящимися в других регионах.

"Это могут быть и свидетели, и потерпевшие, вынужденные по каким-то причинам уехать или переехать. Например, жертвой преступления может стать турист, который по окончании отпуска вернулся домой", - говорит Владимир Груздев.

В свою очередь, член совета Федеральной палаты адвокатов России Елена Авакян подчеркивает, что сама по себе идея введения в УПК механизма допроса с использованием системы видео-конференц-связи является правильной и ожидаемой.

Жертвой преступления может стать, например, турист. Конечно, у него не будет возможности остаться в городе и приходить на допросы к следователю

"Однако ряд экспертов опасаются, что в ходе допроса по видео-конференц-связи могут быть нарушены права допрашиваемого, а также таким способом связи невозможно будет обеспечить идентификацию личности, - говорит она. - Последний вопрос может решаться не только техническими способами. Личность допрашиваемого может быть подтверждена профессиональными участниками процесса - адвокатами или нотариусами. Или так, как это сейчас происходит при проведении видео-конференц-связи в судах. Суд, организующий связь, подтверждает полномочия лица, явившегося на удаленное участие в заседании".

По ее мнению, самый главный вопрос в данном случае, чтобы проведение следственных действий с помощью видеосвязи было возможно лишь тогда, когда на это согласны все участники процесса.

"Это не должно быть решением только одной стороны. Если обвиняемый настаивает на проведении очной ставки лично, то она должна проводиться в таком формате. Потому что в данном случае право всегда на стороне обвиняемого", - подчеркивает представитель ФПА.