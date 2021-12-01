СМИ: У Трампа был положительный результат на COVID перед дебатами с Байденом

У бывшего президента США Дональда Трампа был зафиксирован положительный результат на COVID-19 за три дня до его первых дебатов с Джо Байденом в 2020 году, хотя в релизе для СМИ говорилось о том, что глава Белого дома имел отрицательный тест. Об этом The Guardian сообщил бывший глава администрации Трампа Марк Медоуз, пишущий об этом в мемуарах, копию которых получило британское издание перед предстоящей публикацией книги на следующей неделе.

Как сообщил бывший высокопоставленный чиновник, у Трампа был зафиксирован положительный тест 26 сентября 2020 года. В тот день он провел в Розовом саду Белого дома церемонию выдвижения кандидатуры в Верховный суд Эми Кони Барретт, которая позже была признана медицинскими экспертами мероприятием, проведенным с нарушением ограничительных мер. По меньшей мере, у 12 человек, посетивших церемонию, за несколько дней был зафиксирован положительный результат на коронавирус.

Трамп, который, по словам Медоуза, выглядел "немного уставшим", направлялся на митинг в Мидлтауне (штат Пенсильвания), в ту ночь, когда ему позвонил Конли и сообщил, что у главы государства зафиксирован положительный результат на COVID-19. При этом Конли настоятельно посоветовал главе администрации не допустить отъезда Трампа из Вашингтона, но тот не послушал своего помощника. Впоследствии Трамп был протестирован с помощью "системы Binax" - теста на антиген на COVID-19, и дал отрицательный результат, пишет Медоуз. Неясно, был ли первый тест, давший положительный результат, тестом на антиген или тестом ПЦР. Медоуз пояснил, что Трамп воспринял отрицательный тест как "полное разрешение действовать, как будто ничего не произошло", но Медоуз проинструктировал тех, кто находится "в ближайшем окружении Трампа, относиться к нему так, как если бы тест был положительным".

Бывший высокопоставленный чиновник сказал CNN, что перед первыми президентскими дебатами в Западном крыле Белого дома распространилась информация о том, что у Трампа положительный результат на COVID-19. За эти три дня до дебатов президент США появился на приеме в Белом доме и провел пресс-брифинг в помещении. Он также посетил свой гольф-клуб в Стерлинге в штате Вирджиния. 29 сентября 2020 года Трамп отправился в Кливленд на свои первые президентские дебаты против своего соперника-демократа Джо Байдена. По словам ведущего Fox News Криса Уоллеса, который вел дебаты, Трамп прибыл слишком поздно, чтобы его можно было проверить перед выступлением. Во время дебатов Трамп и Байден придерживались протоколов социального дистанцирования, однако оба находились в закрытом помещении в присутствии почти ста человек. При этом некоторые из приглашенных не надели маски. Трамп объявил 2 октября 2020 года, что он и первая леди Мелания Трамп имеют положительный результат теста на COVID-19. Позже той же ночью он был госпитализирован.

Отвечая на вопрос о том, знал ли он, что Трамп подвергал его опасности во время дебатов, Байден сказал репортерам Белого дома: "Я не думаю о бывшем президенте". В своем заявлении в среду Трамп немедленно отреагировал на публикацию британской газеты. "История о том, что у меня был COVID до или во время первых дебатов, - это фейковые новости. Фактически, тест показал, что у меня не было COVID до дебатов", - пояснил бывший глава Белого дома.