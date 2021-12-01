Составлен рейтинг самых полезных продуктов для иммунитета

Овощи и фрукты, богатые аскорбиновой кислотой, необходимо включать в рацион зимой для поддержания иммунитета. Об этом у себя в Instagram рассказали врачи столичной 15-й городской клинической больницы имени Филатова.

Из фруктов и ягод самыми богатыми витамином С считаются шиповник, черная смородина, апельсин, киви, лимон, клубника, вишня, кизил и облепиха. "Не обязательно искать эти продукты в свежем виде, - отмечают специалисты Филатовской больницы. - От замороженных продуктов и варенья тоже немало пользы".

Среди овощей чемпионами по содержимому аскорбиновой кислоты оказались помидоры, капуста, редис и картофель. Зимой типичным кладезем витамина считается квашенная капуста.

Как сообщают врачи московской клиники, витамин С способствует укреплению иммунитета, повышает гемоглобин и улучшает обменные процессы в организме. Однако перед тем, как начать повышать иммунитет этими продуктами, стоит проконсультироваться со специалистами.