Состояние самых богатых россиян выросло на 38 миллиардов долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 38 миллиардов долларов, при этом за ноябрь они потеряли свыше 27 миллиардов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В индекс включены 500 богатейших людей мира, включая 27 россиян. На первом месте индекса сейчас находится американский предприниматель и инженер Илон Маск, а среди россиян лидирует совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Он находится на 45-ой строке топа с активами на сумму 30,8 миллиардов долларов - это на данный момент максимум среди россиян.

Немного отстал совладелец "Норникеля" Владимир Потанин - он расположился на 46-ой строке рейтинга с состоянием в 30 миллиардов. Других граждан РФ в топ-50 индекса нет. Третье место среди россиян занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого оценивается в 27,2 миллиарда долларов. В общем рейтинге он оказался на 54-ой строчке.

Также в декабрьский Bloomberg Billionaires Index попали: Владимир Лисин, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Виктор Вексельберг, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и другие российские миллиардеры.