Совфед одобрил увеличение прожиточного минимума до 12 654 рублей

Изменения в законодательство, которые обеспечат ускоренное увеличение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году, одобрены на заседании Совета Федерации первого декабря.

При рассмотрении Госдумой трехлетнего проекта бюджета во втором чтении были внесены поправки, в соответствии с которыми величина прожиточного минимума в целом по стране на следующий год повысится на 8,6%, а не на 2,5%, как предполагалось ранее. Величина прожиточного минимума в 2022 году установлена в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 793 рубля, пенсионеров - 10 882 рубля, детей - 12 274 рубля.

МРОТ в 2022 году достигнет 13 890 рублей в месяц.