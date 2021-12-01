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01.12.2021 23:24
Рубрика: В мире

США ужесточат меры для въезда в страну иностранцев

Текст: Максим Макарычев
Всего через три недели после громкого заявления американской администрации о повторном открытии границ для вакцинированных путешественников власти Соединенных Штатов намерены дезавуировать данное решение, опасаясь угрозы распространения варианта "омикрон". Ожидается, что в четверг президент США Джо Байден официально объявит о мерах по ужесточению условий въезда в Америку для иностранцев.
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В США и ОАЭ выявлены первые случаи заболевания штаммом "омикрон"

Центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC), ведущее федеральное агентство общественного здравоохранения США, заявил, что они работают над сокращением сроков проведения теста до одного дня перед посадкой в ​​самолет для всех пассажиров, независимо от их статуса вакцинации. На данный момент крайний срок для вакцинированных иностранцев, прибывающих в США, составляет три дня, уточняет AFP. При этом не привитые совершеннолетние иностранцы вообще не могут въехать в Соединенные Штаты.

Агентство здравоохранения также рассматривает меры, "касающиеся тестов после прибытия и проведения добровольного карантина", заявила директор CDC Рошель Валенски. По сообщению Washington Post, американская администрация планирует сделать тест обязательным для иностранцев в течение трех-пяти дней после их прибытия в США. Администрация также работает над установлением семидневного карантина для всех въезжающих на территорию Соединенных Штатов лиц, включая американцев. Газета отмечает, что на нарушителей этой меры могут быть наложены крупные штрафы, размер которых может стать "неприятным сюрпризом".

Президент США Джо Байден дал понять во вторник, что Соединенные Штаты будут оценивать свою политику закрытия границ "неделя за неделей" перед лицом нового варианта. Вашингтон уже запретил въезд в Соединенные Штаты людям, прибывающим из восьми стран юга Африки, где впервые был обнаружен новый штамм коронавируса. "Омикрон" серьезно беспокоит экспертов в области здравоохранения, во многом из-за того, что у него около 50 мутаций, которые могут сделать его более заразным и особенно потенциально более устойчивым к иммунитету, обеспечиваемому вакцинами. В настоящее время проводятся исследования, чтобы определить, действительно ли это так и какими негативными последствиями обернется распространение этого вируса в США. Однако первые выводы ученых должны быть обнародованы не ранее ближайших двух-трех недель.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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