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01.12.2021 07:47
Рубрика: В мире

Стали известны подробности стрельбы в США с тремя погибшими школьниками

Текст: Максим Макарычев
В США 15-летний школьник открыл огонь в своем учебном заведении, расположенном в городе Оксфорд, недалеко от Детройта (штат Мичиган). По уточненным данным, трое учеников погибли и восемь человек, в том числе учитель, получили ранения.

Пострадавшие госпитализированы. Трое из них находятся в критическом состоянии, сообщает NBC News.

В США в результате стрельбы один человек погиб и еще девять ранены

По версии следствия, злоумышленник действовал в одиночку. Стрелок произвел от 15 до 20 выстрелов, прежде чем сдался полиции. Оружие, которое он использовал - 9-мм пистолет SIG Sauer SP2022 - было приобретено четыре дня назад его отцом, сказал шериф округа Окленд Майкл Бушар. У подозреваемого с собой были два магазина на 15 патронов, уточняет Fox News.

Власти не сообщили, что стало причиной стрельбы. шеф местной полиции Майкл МакКейб сказал репортерам, что подозреваемый "воспользовался своим правом не говорить". Стражи порядка кратко пообщалась с родителями подозреваемого, которые, по словам МакКейба, посоветовали сыну не разговаривать с полицией. Оксфордская средняя школа, в которой обучается почти 1800 учеников, находится примерно в 50 километрах к северу от Детройта.

"Я всем сердцем с семьями, переживающими невообразимое горе из-за потери любимого человека", - заявил президент США Джо Байден. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер выразила соболезнования семьям жертв и пострадавших и поблагодарила правоохранительные органы за оперативную работу.

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