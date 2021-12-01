Стало известно, сколько россиян готовы отмечать Новый год в кредит

Около 11% россиян готовы взять кредит, чтобы хорошо провести новогодние праздники, выяснилось в ходе опроса сервиса Работа.ру.

При этом из тех, кто готов отмечать Новый год в кредит, 38% могут одолжить сумму до 50 тысяч рублей, 25% - до ста тысяч, при этом 19% планируют занять свыше 250 тысяч рублей. 89% опрошенных не рассматривают возможность оформления кредита ради празднования.

Как рассказали 56% респондентов, они потратили бы взятые в кредит средства на покупку подарков, 36% деньги нужны на угощения, 23% хотели бы провести новогодние праздники в путешествии, 15% кредит необходим для оплаты развлечений, а 8% хотели бы потратиться на занятия зимними видами спорта.

Опрос, как отмечает ТАСС, проводится среди пяти тысяч россиян из разных регионов страны.

Ранее выяснилось, что в этом году большинство работодателей не планирует проводить новогодние корпоративы. Согласно данным опроса, только 13% работодателей организовывают праздник для сотрудников, при этом четверть вечеринок состоится в онлайн-формате.