Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Украине политическую помощь

НАТО продолжит оказывать Украине политическую и практическую помощь. Об этом на полях саммита глав МИД альянса в Риге заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы будем активно отслеживать ситуацию (на границе России и Украины - прим. "РГ"), чтобы убедиться в том, что у нас разработаны все необходимые планы. Одновременно мы продолжим предоставлять политическую и практическую поддержку нашему партнеру - Украине", - сказал Столтенберг журналистам.

При этом он напомнил, что хоть Украина и является ценным партнером НАТО, она не может рассчитывать на "гарантии безопасности и коллективную оборону", которыми пользуются члены альянса.

Напомним, ранее на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД НАТО в Риге Столтенберг также подчеркивал, что Украина не является членом альянса, а потому статья 5 о коллективной обороне организации не распространяется на нее.