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01.12.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Строители в 2021 году заработали на 37% больше, чем в прошлом

Текст: Марина Трубилина
Доля прибыльных строительных организаций за год почти не изменилась. Такие данные приводит Росстат.
Фото: Александр Кожохин/ РИА Новости
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В целом с начала года до начала октября прибыль организаций (без учета малых предпринимателей, банков, госучреждений и некредитных финансовых организаций) составила 19,5 трлн рублей, это в 2,8 раза больше, чем за тот же период 2020 года. Наиболее высокие темпы роста прибыли - в оптовой торговле (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) и грузовых железнодорожных перевозках.

Строители за 9 месяцев получили 137,2 млрд рублей чистой прибыли. Это на 37% больше, чем годом ранее (впрочем, нужно учитывать, что как раз в этот период тогда были самые большие сложности в экономике из-за начала пандемии).

Доля прибыльных организаций в строительной сфере за год почти не изменилась - если в 2020 году их был 71%, то сейчас 71,8%. Убыточных строительных компаний стало на 0,8% меньше - не 29%, как в период январь-сентябрь 2020 года, а 28,2%.

Сильнее всего выросла за год доля прибыльных гостиниц и предприятий общественного питания (на 26,5%), организаций в сфере транспортировки и хранения (на 9,4%) и добычи полезных ископаемых (на 6,3%).

Экономика Бизнес Экономика Отрасли Правительство Минэкономразвития Росстат

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