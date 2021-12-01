Строительство по адресной инвестпрограмме пока выполнено лишь на 18%

Только пятая часть объектов, чье строительство и ввод в эксплуатацию в этом году были запланированы в федеральной адресной инвестиционной программе Минэкономразвития, к началу ноября были достроены. Такие данные приводит Росстат.

В соответствии с программой на 2021 год были выделены ассигнования в 750 млрд рублей, из них из федерального бюджета - 699 млрд рублей, на строительство 1287 объектов, приобретение недвижимости и укрупненные инвестиционные проекты.

Из 345 объектов, намеченных к вводу в нынешнем году, введено в эксплуатацию лишь 62, сообщает Росстат. Из них 49 - на полную мощность, а 13 - частично.

Из региональных бюджетов и других источников профинансировано 27,1 млрд рублей.

К началу ноября полностью профинансировано 604 объекта. На 309 объектах (без учета тех, где проводятся лишь проектные и изыскательские работы для строительства в будущие годы) техническая готовность составляла от 51% до 99,9%.

Так, пока не введено ни одного объекта из запланированных на этот год семи в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, из девяти в сфере обрабатывающих производств, трех в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. Из 43 объектов в сфере транспортировки и хранения пока построено только шесть, из 31 в сфере образования только три. Введено в эксплуатацию четыре из 31 объекта в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений, а также один из сферы здравоохранения и социальных услуг.