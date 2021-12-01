Новости

Составлен рейтинг самых полезных продуктов для иммунитета 20:54
Строительство по адресной инвестпрограмме пока выполнено лишь на 18% 20:50
В США от последствий COVID-19 умер противник вакцинации 20:31
Завершено расследование уголовного дела о халатности госинспектора автонадзора 20:14
Карацев стал претендентом на приз "Прогресс года" АТР 20:12
Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" выросло до 99 20:00
На матчах московских клубов РПЛ разрешено заполнять стадион на 70 процентов 19:42
Кабмин установит требования для критической информационной инфраструктуры 19:39
Под Ростовом в тройном ДТП погибли три человека 19:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" выявлен в 23 странах 19:09
На границе Афганистана и Ирана произошла перестрелка 18:59
Поставки российского вертолета Ка-62 начнутся в 2022 году 18:57
Лукашенко: Среди беженцев на границе с Польшей есть женщины и дети 18:53
В России создадут десятки сельских туристических маршрутов 18:30
В Москву идут 10-градусные морозы 18:22
Техкомитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по спросу на нефть в 2022 году 18:16
Названы суммы, которые страна теряет из-за лишней упаковки товаров 18:02
Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Украине политическую помощь 17:56
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров и студентов 17:34
Зеленский сделал героем Украины нациста, шутившего о "костях русскоязычных детей" 17:22
Россия и Вьетнам заключили соглашение о развитии сотрудничества 17:18
Вынесен приговор участнику нападения на Дагестан в 1999 году 17:16
В честь Александра Градского назвали улицу в Копейске 17:08
Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище 16:46
Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 20:50
Рубрика: Экономика

Строительство по адресной инвестпрограмме пока выполнено лишь на 18%

Текст: Марина Трубилина

Только пятая часть объектов, чье строительство и ввод в эксплуатацию в этом году были запланированы в федеральной адресной инвестиционной программе Минэкономразвития, к началу ноября были достроены. Такие данные приводит Росстат.

Фото: iStock
Росстат фиксирует снижение роста розничных цен на автотопливо

В соответствии с программой на 2021 год были выделены ассигнования в 750 млрд рублей, из них из федерального бюджета - 699 млрд рублей, на строительство 1287 объектов, приобретение недвижимости и укрупненные инвестиционные проекты.

Из 345 объектов, намеченных к вводу в нынешнем году, введено в эксплуатацию лишь 62, сообщает Росстат. Из них 49 - на полную мощность, а 13 - частично.

Из региональных бюджетов и других источников профинансировано 27,1 млрд рублей.

К началу ноября полностью профинансировано 604 объекта. На 309 объектах (без учета тех, где проводятся лишь проектные и изыскательские работы для строительства в будущие годы) техническая готовность составляла от 51% до 99,9%.

Так, пока не введено ни одного объекта из запланированных на этот год семи в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, из девяти в сфере обрабатывающих производств, трех в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. Из 43 объектов в сфере транспортировки и хранения пока построено только шесть, из 31 в сфере образования только три. Введено в эксплуатацию четыре из 31 объекта в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений, а также один из сферы здравоохранения и социальных услуг.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Совфед одобрил увеличение прожиточного минимума до 12 654 рублей
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
В Кремле заявили о готовности противодействовать штамму "омикрон"
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии
Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре