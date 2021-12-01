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01.12.2021 06:09
Рубрика: В мире

Казанский десант

КР и Татарстан расширяют торгово-экономическое сотрудничество
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 272(8623)
Татарстан (РТ) примет прямое участие в модернизации экономики Киргизии и готов поделиться опытом научного и социального развития. Таковы итоги визита в Бишкек главы российского региона Рустама Минниханова и бизнес-форума, проведенного в горной республике с его участием. С ним в столицу КР прибыла внушительная делегация - более 70 человек. Кроме самого президента и членов правительства, в ее состав вошли представители цифровых, строительных и машиностроительных компаний, предприятий АПК, медицины и торговли.

Сама Киргизия не скрывает интерес к одному из промышленно развитых регионов России. Татарстан, с которым горную республику связывают тесные культурные связи и близкие традиции, может не только стать для нее достойным примером для подражания, но и, как надеются в Бишкеке, оказать реальную поддержку в самых разных отраслях.

Фото: Пресс-служба правительства КР
Главы правительств России и Киргизии выступили за укрепление связей

- С Россией нас связывают особые отношения, основанные на союзничестве и стратегическом партнерстве, - утверждает президент Киргизии Садыр Жапаров. - Мы нацелены на их всемерное укрепление и развитие, в том числе в рамках активного межрегионального взаимодействия. В контексте этих отношений Татарстан занимает одно из ключевых мест, и киргизская сторона намерена наращивать их ради процветания братских народов. В этом году наблюдается высокая динамика двусторонних контактов на всех уровнях взаимодействия. В апреле и августе в Казани и Бишкеке прошли двусторонние бизнес-форумы. В ноябре проведен третий.

По словам Садыра Жапарова, республика заинтересована в расширении производственной кооперации, обмене опытом в областях цифровизации и экологии, а также в других сферах сотрудничества.

- Мы готовы создать максимально комфортные условия для коллег из Татарстана, чтобы контакты бизнесменов стали полезными, конструктивными и плодотворными, - заверяет первый зампредседателя правительства КР Азиз Алиев. - Представителей бизнеса этого российского региона у нас встречают как партнеров. Хотелось бы, чтобы товарооборот между нашими республиками стал более интенсивным.

Как полагает глава Татарстана Рустам Минниханов, сторонам сегодня необходимо сосредоточиться на увеличении номенклатуры взаимных поставок продукции и услуг. "Объем нашего годового товарооборота составляет только 41 миллион долларов, - подчеркнул он. - Это мало. Ряд татарстанских компаний представлен в Киргизии и активно продвигает свою продукцию. Но, уверен, мы разработаем еще много интересных совместных проектов. Киргизские компании могут увеличить поставки в Татарстан продукции легкой промышленности и сельского хозяйства. Возможностей для кооперации много".

Фото: Исполком СНГ
Российские медики помогают коллегам в Киргизии

Так, одним из интересных для развития местной промышленности проектов может стать участие киргизских производителей в работе автоконцерна, выпускающего машины марки "КамАЗ". В республике уже анонсировали открытие сборочного производства российских автобусов и электробусов. Несколько дней назад стороны подписали соответствующий договор. А немногим ранее в Киргизию доставили для тестового испытания пассажирский автобус производства российского концерна. Машина прибыла в рамках реализации совместного проекта. Пробное испытание на техническую приемлемость в условиях Бишкека образец проходит на городском маршруте N35.

В ближайшее время, как утверждают в минэкономики КР, киргизская сторона готова принять участие в производстве комплектующих для российского автоконцерна. Речь, как выяснилось, пока идет о разработке теплообменников, но со временем список может увеличиться. Татарстану между тем предложили участвовать в модернизации энергообъектов. В том числе - действующих гидроэлектростанций.

Киргизская сторона, в свою очередь, заинтересована в увеличении объема экспорта продуктов питания на рынок российского региона. Минэкономики КР, пользуясь благоприятной возможностью, заключило меморандум о сотрудничестве с Духовным управлением мусульман Татарстана. Предполагается, что это облегчит доступ местных производителей халал-продукции к торговым сетям РТ. Компании Татарстана тем временем готовы поставлять в Киргизию продукцию нефтехимической промышленности, сельскохозяйственную технику, автомобильные шины, товары бытовой химии, продукцию медицинской и фармацевтической промышленности.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Киргизия предложила России восстановить пассажирское железнодорожное сообщение

- Сотрудничество с Татарстаном имеет значительный нереализованный потенциал, - резюмирует глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров. - Речь идет о развитии связей в строительной сфере, которая набирает обороты после пандемии, лизинге сельхозтехники, рынке ценных бумаг и перезапуске промышленных предприятий.

Не обошли стороной представители двух стран и трудовую миграцию. Эта тема имеет для Киргизии особое значение. Правительство КР договорилось с Казанским федеральным университетом о сотрудничестве в сфере обучения и трудоустройства граждан горной республики. Это учебное заведение входит в число четырнадцати федеральных вузов, которым разрешено обучать русскому языку как иностранному.

- По нашим данным, в Татарстане проживает около 25-30 тысяч киргизстанцев, - отмечает министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев. - Мы заключили соглашение с Казанским университетом, которое позволит нашим гражданам, пребывающим в Татарстане, получить профессии, востребованные именно в этом субъекте РФ.

Вместе с тем

Во время визита в Киргизию главы Татарстана Рустама Минниханова в Бишкеке подписан план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве. Со стороны КР документ завизировал первый зампредседателя кабинета министров Азиз Аалиев, от РТ - заместитель премьер-министра республики, министр промышленности и торговли Альберт Каримов.

Как поясняют в пресс-службе правительства КР, в документе определены долгосрочные задачи по реализации совместных торгово-экономических, инвестиционных проектов, а также оговорено сотрудничество в области сельского хозяйства, промышленности, медицины и здравоохранения, в сфере развития информационно-коммуникационных технологий и связи, а также в других секторах.

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