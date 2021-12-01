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01.12.2021 18:04
Рубрика: В мире

Трамп объявился в Белом доме

Текст: Юрий Ершов
Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Правда, по крайней мере его портрет. Как пишет газета "Welt", к Рождеству бывший президент почтил своим присутствием резиденцию нынешнего главы государства не лично, а лишь на фотографии в позолоченной рамке.

Снимок Дональда Трампа вместе с женой Меланией разместили на рождественской елке в зале приемов Белого дома. Там же нашли свое место и фотографии других президентов с супругами: от Джимми Картера до Барака Обамы.

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Не означает ли появление Трампа в Белом доме, пусть даже в виде фотографии на елке, что между ним и нынешним хозяином Овального кабинета Джо Байденом дело идет к примирению? Таким вопросом задаются наблюдатели. Ведь известно, какую непримиримую борьбу оба развернули в ходе предвыборной президентской кампании. Не утихали их взаимные упреки и после того, как Байден обосновался в президентском кресле. Трамп до сих пор не признает результатов прошлогодних выборов, считая их подтасованными.

Стоит также напомнить, что Трамп и Мелания не пригласили Джо и Джилл Байденов на традиционную чашку чая в Белом доме во время передачи власти. Так что примирение даже на Рождество, судя по всему, не состоится. Однако сам жест нынешней администрации, не исключившей Трампа из списка президентов, выглядит многозначительным.

Между тем

По данным из Белого дома, над рождественским украшением резиденции президента в течение недели трудились более сотни добровольцев. В общей сложности здесь установлены 41 елка, использованы 1800 метров серпантина, 300 свечей и гирлянды с 78 750 лампочками.

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