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01.12.2021 14:47
Рубрика: Общество

Ученые через 3 года смогут восстанавливать поврежденные участки мозга

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заместительная терапия при патологиях мозга станет возможна в ближайшие годы, на это может потребоваться 3-5 лет. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на открытии Научно-производственного комплекса персонифицированной медицины при Центре мозга.

Фото: iStock
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Она пояснила, что, например, при инсультах, черепно-мозговых травмах отдельные зоны мозга могут пострадать, в результате человек теряет важную функцию - когнитивную или двигательную. Однако ученые смогут создавать здоровые клетки головного мозга из биологического материала самих пациентов. То есть, наращивать клетки, взятые у человека, модифицировать их и вводить обратно уже в исправленном виде. Это одна из задач, которая поставлена перед Научно-производственным комплексом персонифицированной медицины.

"При этом наша задача не просто в том, чтобы лечить пациента или изучать какие-то заболевания нервной системы, а объединить эти два процесса, а также персонифицировать саму процедуру лечения", - уточнила Скворцова. Например, отправляя пациента на химиотерапию, не известно, какие лекарства помогут ему с большей вероятностью. Перед тем, как назначить человеку нужные препараты, потребуется изучить клетки опухоли, выяснить их чувствительность или устойчивость к различным лекарствам, и только после этого подобрать эффективное лечение.

Планируются, что в дальнейшем подобное лечение будет доступным на базе федеральных медицинских центров по всей стране. Между тем, по словам директора Центра мозга Всеволода Белоусова, в научное медучреждение ФМБА уже сегодня обращаются за помощью около 9 тысяч пациентов ежегодно, как по полису ОМС, так и федеральным квотам оказания высокотехнологичной помощи. Любой гражданин может обратиться с патологией, которую у нас лечат, подчеркнул он.

Общество Наука Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Все о работе мозга

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