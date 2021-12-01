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Умерла актриса Фатима Кладо, жена актера Геннадия Королькова

Новости
    01.12.2021, 11:24
Текст:   Олег Усков

28 ноября на 80-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино, педагог Фатима Николаевна Кладо. Об этом на Facebook сообщают ее ученики.

Фатима Кладо родилась в 1942 году в Сталинабаде (ныне - Душанбе) в артистической семье: отец - Николай Кладо ("Колодец смерти"), сценарист, драматург, режиссер; мать - актриса.

Выпускница актерского факультета театрального училища имени Щепкина и ассистентуры Школы-студии МХАТ. Была актрисой синтетического театра "Жаворонок", театра имени Ленинского комсомола. С 1979 года преподавала во ВГИКе постановку актерской речи.

С будущим мужем, известным актером Геннадием Корольковым (1941-2007, Вараксин из "Человека в проходном дворе"), познакомилась на совместном выпускном вечере двух театральных училищ. Их сын, Антон Корольков, тоже стал актером ("Тени исчезают в полдень", "Бригада"). Внучка - актриса Анастасия Королькова.

Из экранных работ - драма с Теличкиной и Гвоздиковой "Потому что люблю", где Фатима Николаевна снялась вместе с мужем и сыном.

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