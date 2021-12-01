Умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro помогут присмотреть за ребенком

У новых детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro, которые скоро появятся в России, есть что предложить детям и их ответственным родителям. Какие же преимущества у этого умного девайса?
Huawei Watch Kids 4 Pro автономны: от полного заряда аккумулятора они проработают до семи дней в режиме ожидания, обеспечивая при этом стабильное соединение. Всего 20 минут зарядки достаточно, чтобы умные часы продержались целый день.
К слову о соединении - новые детские смарт-часы имеют алгоритмы интеллектуального выбора сети для обеспечения стабильной связи в режиме 4G даже в роуминге.
Huawei Watch Kids 4 Pro максимально точно определяют местоположение, используя спутниковые сигналы ГЛОНАСС, GPS, Beidou, A-GPS, а также ближайшие сети Wi-Fi, базовые станции сотовой связи, данные акселерометра.
Все это помогает родителям знать, где находится ребенок. Можно настроить отправку уведомлений на случай, если чадо покинуло безопасную зону.
У родителей есть возможность связаться с ребенком при помощи голосового или видеозвонка. Приложение для этого доступно для всех ОС. Также можно задействовать фирменный сервис MeeTime, чтобы позвонить с часов на смартфон, планшет или смарт-экран Huawei.
"Часы, в отличие от телефона, всегда на руке, и потерять или забыть их сложнее. Такие часы долго держат заряд батареи, у них есть тревожная кнопка SOS, возможность отправлять уведомления, если дети покидают безопасную зону, и другие полезные функции. Не нужно думать, что это на 100% обезопасит вашего ребенка, но мы рекомендуем использовать все доступные средства и технические возможности, чтобы предупредить беду или иметь возможность вовремя среагировать в случае опасности", - говорит Дмитрий Второв, президент фонда "Поиск пропавших детей".
Для передачи качественного изображения используется расположенная над экраном широкоугольная камера с разрешением 5 мегапикселей. На нее также можно делать селфи с друзьями. Изображение на ярком AMOLED-экране с диагональю 1,41 дюйма хорошо различимо даже при солнечном свете.
Маленький хозяин смарт-часов может в любой момент совершить экстренный звонок на заранее заданный номер. Для этого ему нужно зажать кнопку Fun дольше пяти секунд, после чего Huawei Watch Kids 4 Pro начнут автоматический дозвон, а также будут каждые пять секунд делать по три фотографии на встроенную камеру.
Huawei Watch Kids 4 Pro очень легкие - они весят всего 56 граммов, поэтому не создадут ребенку неудобств при длительном использовании. Корпус смарт-часов выполнен из прочных, износостойких материалов и имеет защиту по стандарту IP68, как в настоящих "взрослых" часах.
Умные часы можно брать с собой в бассейн на занятия по плаванию - в них есть встроенный виртуальный тренер, который позволяет проанализировать эффективность тренировки, подсчитывает количество гребков и израсходованных калорий, распознает стиль плавания. Кроме того, Huawei Watch Kids 4 Pro поддерживают другие тренировки, например, прыжки со скакалкой и качание пресса.
Заниматься спортом можно и вместе с друзьями - ведь так веселее. Чтобы добавить товарища в контакты, достаточно встряхнуть смарт-часы, находясь рядом с ним (разумеется, у него тоже должны быть Huawei Watch Kids 4 Pro). После этого дети смогут делиться своей спортивной статистикой и соревноваться.
Для безопасности ребенка в темное время суток в умных часах предусмотрена светодиодная подсветка. Она включается автоматически и загорается в ритме его шагов, чтобы не терять его из виду.
Предварительный заказ на Huawei Watch Kids 4 Pro стартует 7 декабря, а стоимость смарт-часов составит 12990 рублей.