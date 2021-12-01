Умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro помогут присмотреть за ребенком

Каждый родитель беспокоится о своем ребенке и хочет, чтобы он был в безопасности. Высокие технологии приходят на помощь: во всем мире набирают популярность умные часы для детей. Большинство из них позволяют отслеживать местонахождение ребенка, на них можно позвонить как на мобильный телефон, некоторые даже оснащены кнопкой для экстренного звонка родителям.

У новых детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro, которые скоро появятся в России, есть что предложить детям и их ответственным родителям. Какие же преимущества у этого умного девайса?

Huawei Watch Kids 4 Pro автономны: от полного заряда аккумулятора они проработают до семи дней в режиме ожидания, обеспечивая при этом стабильное соединение. Всего 20 минут зарядки достаточно, чтобы умные часы продержались целый день.

К слову о соединении - новые детские смарт-часы имеют алгоритмы интеллектуального выбора сети для обеспечения стабильной связи в режиме 4G даже в роуминге.

Huawei Watch Kids 4 Pro максимально точно определяют местоположение, используя спутниковые сигналы ГЛОНАСС, GPS, Beidou, A-GPS, а также ближайшие сети Wi-Fi, базовые станции сотовой связи, данные акселерометра.

Все это помогает родителям знать, где находится ребенок. Можно настроить отправку уведомлений на случай, если чадо покинуло безопасную зону.

Фото: Huawei

У родителей есть возможность связаться с ребенком при помощи голосового или видеозвонка. Приложение для этого доступно для всех ОС. Также можно задействовать фирменный сервис MeeTime, чтобы позвонить с часов на смартфон, планшет или смарт-экран Huawei.

"Часы, в отличие от телефона, всегда на руке, и потерять или забыть их сложнее. Такие часы долго держат заряд батареи, у них есть тревожная кнопка SOS, возможность отправлять уведомления, если дети покидают безопасную зону, и другие полезные функции. Не нужно думать, что это на 100% обезопасит вашего ребенка, но мы рекомендуем использовать все доступные средства и технические возможности, чтобы предупредить беду или иметь возможность вовремя среагировать в случае опасности", - говорит Дмитрий Второв, президент фонда "Поиск пропавших детей".

Фото: Huawei

Для передачи качественного изображения используется расположенная над экраном широкоугольная камера с разрешением 5 мегапикселей. На нее также можно делать селфи с друзьями. Изображение на ярком AMOLED-экране с диагональю 1,41 дюйма хорошо различимо даже при солнечном свете.

Маленький хозяин смарт-часов может в любой момент совершить экстренный звонок на заранее заданный номер. Для этого ему нужно зажать кнопку Fun дольше пяти секунд, после чего Huawei Watch Kids 4 Pro начнут автоматический дозвон, а также будут каждые пять секунд делать по три фотографии на встроенную камеру.

Huawei Watch Kids 4 Pro очень легкие - они весят всего 56 граммов, поэтому не создадут ребенку неудобств при длительном использовании. Корпус смарт-часов выполнен из прочных, износостойких материалов и имеет защиту по стандарту IP68, как в настоящих "взрослых" часах.

Фото: Huawei

Умные часы можно брать с собой в бассейн на занятия по плаванию - в них есть встроенный виртуальный тренер, который позволяет проанализировать эффективность тренировки, подсчитывает количество гребков и израсходованных калорий, распознает стиль плавания. Кроме того, Huawei Watch Kids 4 Pro поддерживают другие тренировки, например, прыжки со скакалкой и качание пресса.

Заниматься спортом можно и вместе с друзьями - ведь так веселее. Чтобы добавить товарища в контакты, достаточно встряхнуть смарт-часы, находясь рядом с ним (разумеется, у него тоже должны быть Huawei Watch Kids 4 Pro). После этого дети смогут делиться своей спортивной статистикой и соревноваться.

Для безопасности ребенка в темное время суток в умных часах предусмотрена светодиодная подсветка. Она включается автоматически и загорается в ритме его шагов, чтобы не терять его из виду.

Предварительный заказ на Huawei Watch Kids 4 Pro стартует 7 декабря, а стоимость смарт-часов составит 12990 рублей.