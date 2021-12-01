В Бразилии выявили два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса

Секретариат здравоохранения штата Сан-Паулу и Институт им. Адольфо Лутца подтвердили два первых случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса в Бразилии. Накануне оба заболевших прилетели в страну из ЮАР.

Носителями "омикрона" стала бразильская супружеская пара. В ЮАР они занимались миссионерской деятельностью и прилетели 23 ноября в Сан-Паулу, чтобы навестить родственников. Перед вылетом в Бразилию оба сдавали ПЦР-тесты, которые показали отрицательный результат.

COVID-19 выявили у них 25 ноября в сан-паульском международном аэропорту, где они снова сдавали ПЦР-тест, но уже чтобы вернуться в ЮАР. В настоящее время семья находится на самоизоляции. Сообщается, что оба заразившихся испытывают легкие симптомы заболевания.

В свете распространения варианта "омикрон" с 27 ноября Бразилия временно ограничила авиасообщение с шестью африканскими странами. В их число входит и ЮАР.

"Anvisa (Национальное агентство по санитарному надзору - прим. "РГ") подчеркивает, что пассажир въехал в Бразилию 23 ноября, то есть до того, как ЮАР уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о выявлении нового варианта 24 ноября", - говорится в официальном заявлении агентства.