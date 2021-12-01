В Киеве проходит митинг недовольных действиями украинских властей

На площади Независимости в Киеве начался митинг недовольных действиями украинских властей. Как передает корреспондент РИА Новости, на демонстрацию пришли около тысячи человек, и люди продолжают подходить.

На площади установили сцену с надписью "Защити Украину - останови переворот". Как объявили организаторы манифестации, они расценивают политику украинских властей как "государственный переворот" и считают, что Киев попирает конституцию и "сдает" интересы страны.

Собравшиеся держат в руках флаги националистических партий: Национального корпуса (создан на базе нацбатальона "Азов", запрещенного в России) и партии "Свобода". Также виднеются флаги партии "Европейская солидарность" бывшего украинского президента Петра Порошенко.

В центре украинской столицы дежурит большое количество силовиков. Рядом с площадью Независимости видны полицейские автомобили, автобусы, несколько десятков автозаков и пожарные автомобили. На центральных улицах города перекрыто движение автотранспорта.