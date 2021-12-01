В МИД РФ призвали зарубежных партнеров не чертить разделительные линии

В МИД РФ в преддверии "Саммита за демократию" призвали всех зарубежных партнеров не чертить новые разделительные линии.

Саммит пройдет 9-10 декабря в режиме видеоконференции. В нем примут участие лидеры государств, правозащитники и бизнесмены из 110 стран и территорий. Однако Вашингтон не пригласил Китай, Россию, Турцию, Египет и ряд других стран.

"Для решения насущных проблем современности призываем всех зарубежных партнеров не заниматься "демократизаторством", не чертить новые разделительные линии, а вернуться к соблюдению норм международного права и на практике признать закрепленный в Уставе ООН принцип суверенного равенства государств. Он воплощает в себе основу демократического мироустройства, которое США и их союзники не приемлют", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади также подчеркнули, что во время борьбы с пандемией коронавируса необходимо сотрудничать при безусловном соблюдении принципов, зафиксированных в уставе ООН. В ведомстве отметили, что будут внимательно следить за ходом саммита.