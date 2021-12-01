В Минске вспоминали выдающегося зодчего Юрия Григорьева

Юрия Пантелеймоновича Григорьева называют архитектором двух столиц - Минска и Москвы. Родился в Новгородской области, тридцать лет жил и работал в Беларуси. Спроектировал множество уникальных объектов в белорусской столице, в 1970-х был главным архитектором города. Потом замечательного зодчего пригласили обустраивать российскую столицу.

Добрые слова в адрес народного архитектора России и заслуженного архитектора Беларуси звучали в Минске во время торжественной церемонии открытия мемориальной доски Юрию Григорьеву.

Сын архитектора Андрей поблагодарил авторов мемориальной доски - скульптора Геннадия Буралкина и архитектора Юрия Смолика - за классную работу и отметил, что Юрий Пантелеймонович во всем ценил красоту:

- Папа любил повторять: не хлебом единым жив человек, жизнь должна быть полна красок.

Листая страницы истории архитектуры Минска и Москвы, каждый откроет для себя десятки замечательных объектов, построенных по проектам Юрия Григорьева. Он был автором международного аэропорта Минск-2, комплекса учебных зданий на улице Московской, жилого дома с мастерскими Союза художников БССР на улице Сурганова, крытого катка в парке имени Максима Горького, станции метро "Октябрьская"...

В 1986 году Юрий Пантелеймонович был приглашен на должность первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Он возглавлял Московский научно-исследовательский институт экспериментального проектирования (МНИИТЭП), генерируя архитектурные идеи нового поколения жилых домов и городской инфраструктуры. Юрий Григорьев разрабатывал концепцию многофункциональных комплексов "Берлинский дом" на Петровке, "Макдоналдс" в Газетном переулке и Новый Манеж - в Георгиевском. В городах Золотого кольца по его проектам построены гостиницы. Юрий Григорьев - соавтор скульпторов, работавших над памятниками Кириллу и Мефодию на Славянской площади и Георгию Жукову на Манежной, Сергею Рахманинову на Страстном бульваре, Янке Купале на Кутузовском проспекте.

- Он не делил русских и белорусов, - говорит вдова архитектора Людмила Григорьева. - Отмечал, что мы - один народ с широкой и доброй душой, открытым сердцем и общей болью потерь в Великой Отечественной войне. Я родилась в Гомеле, он - в Новгородской области. Так и прожили душа в душу много лет. Сегодня живу в Москве, но в Минск всегда приезжаю с трепетным чувством. Ведь Юрий Пантелеймонович во время своей работы в Москве душой оставался с Беларусью.