В Минздраве допустили скорое появление штамма "омикрон" в РФ

Штамм коронавируса "омикрон" может появиться в России в ближайшее время. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

"С очень высокой вероятностью он придет все равно", - сказал специалист в эфире "Первого канала".

По словам Чуланова, "омикрон" может вытеснить доминирующий в России "дельта"-штамм только при условии, что он будет более контагиозен (заразен - прим. ред.).

Тем не менее высокий иммунитет к коронавирусу способен защитить организм от нового штамма, подчеркнул ученый.

"Омикрон" впервые обнаружили в начале ноября, широко известно о нем стало около недели назад. По данным специалистов, новый штамм коронавируса имеет 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Есть предположения, что он может быть устойчив к антителам, а также очень легко передается от человека к человеку.

Случаи заражения новым штаммом зафиксированы уже почти в 20 странах.