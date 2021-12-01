В Москве представлен потенциал индустриального парка "Великий камень"

1 декабря 2021 года в Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в России состоялся Деловой форум "Индустриальный парк "Великий камень": лучшие возможности для инвестирования и сотрудничества в ЕАЭС".

На Форуме был представлен потенциал Индустриального парка в реализации промышленных, инновационных и научно-технических проектов в Беларуси. В мероприятии приняли участие послы и дипломаты посольств иностранных государств в России. Представители дипломатического корпуса в Москве узнали о возможностях сотрудничества с Индустриальным парком "Великий камень", инвестиционном потенциале Республики Беларусь, перспективах реализации совместных проектов с белорусскими компаниями.

Индустриальный парк "Великий камень" - один из крупнейших международных инвестиционных проектов в Беларуси. Резидентами Парка являются 83 компании из 15 стран мира с уже вложенными инвестициями свыше 700 миллионов долларов.