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01.12.2021 16:47
Рубрика: Культура

В Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов

Текст: Наталья Лебедева
Анимационный фильм чешского режиссера Михаэлы Павлатовой "Моя афганская семья" откроет 3 декабря Большой фестиваль мультфильмов, который в 15-й раз пройдет в кинотеатрах и музеях столицы. Гостей и участников фестиваля ждут 15 дней лучшей мировой анимации, конкурсные показы, мастер-классы и бесплатные программы по всей Москве на лучших площадках. Смотреть мультфильмы можно будет офлайн и онлайн.

В программе фестиваля - авторские мультфильмы для детей от самых известных российских студий: "Пчела", "Союзмультфильм", "ШАР", "Пилот" и "Снега". Зрителей ждут более 100 сеансов на 30 площадках в самых разных районах города.

Фото: kinopoisk.ru
Мультфильм "Энканто" возглавил российский прокат

Экспертный совет конкурсной программы получил в этом году более полутора тысяч заявок со всего мира, из которых отобрали две сотни лучших. Победителей определят в нескольких номинациях: студенческие фильмы, мультсериалы, мультфильмы для детей и, конечно, профессиональные фильмы.

Фильмом открытия стала анимационная картина чешской художницы Михаэлы Павлатовой "Моя афганская семья", снятая по мотивам романа журналистки Петры Прохазковой "Фришта". На закрытии фестиваля пройдет российская премьера мультфильма "Никуко из рыбацкой гавани" - экранизация одноименного романа Канако Ниси, трогательная комедийная драма о не совсем обычной семье матери и дочери, которые живут полной жизнью.

Юрий Норштейн прочитает лекцию в Третьяковской галерее и расскажет о кукольной анимации. (11 декабря, 19:30, Лекционный зал Государственной Третьяковской галереи).

Специальным событием фестиваля станет уикенд Хаяо Миядзаки, приуроченный к 80-летию великого японского режиссера, - 4 и 5 декабря на большом экране такие любимые картины, как "Ведьмина служба доставки", "Рыбка Поньо на утесе", "Мой сосед Тоторо" и "Унесенные призраками". (4 и 5 декабря, КАРО 11 Октябрь).

Ночь анимации - отличный вариант для тех, кто не успевает ходить на все фестивальные программы и мечтает о максимальном погружении в мир авторской анимации.

Программу Большого фестиваля мультфильмов ищите на сайте.

Культура Кино и ТВ Анимация Гид-парк РГ-Видео

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