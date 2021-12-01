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01.12.2021 21:38
Рубрика: В мире

В Польше использованные батарейки обменивают на елки

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
Новогодние елки в обмен на использованные батарейки - такую сделку предлагает жителям администрация польского города Тыхы. Акция под названием "Елка с позитивной энергией" продлится с 1 декабря до Рождества по католическому календарю. По данным городского новостного портала Тychy.info, она проходит в рамках польской недели "3 R" - "Reduсe, Reuse, Recycle" - ("Сокращай, Используй повторно, Перерабатывай" - англ.).

Батареек на эти цели потребуется немало - как минимум 0,5 килограмма. Мэр города Анджей Дзюба сообщил на своей странице в Facebook, что их можно сдать представителям коммунальных служб и получить у них купон, за который в местном садовом центре выдадут одну из 500 выделенных на эти цели рождественских деревьев. Причем на одну семью полагается одна елка.

Фото: AFP
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Интернет-сервис "Европульс" сообщает со ссылкой на европейское статистическое агентство Eurostat, что в странах Евросоюза сдают на переработку 48 процентов всех использованных батареек и аккумуляторов. Причем поляки находятся в тройке лидеров в этой области. Активнее всех собирают и перерабатывают этот вид отходов в Хорватии: там 96 процентов всех выброшенных батареек и аккумуляторов отправляют на переработку. На втором месте оказалась Польша с 81 процентом, а на третьем - Люксембург с 66 процентами.

Город Тыхы вообще славится своими общественными инициативами. На днях городской портал подвел итоги объявленной городскими властями в 2018 году кампании по переводу административной документации, в том числе извещений и уведомлений, на доступный простым жителям города язык. За это время более 200 городских чиновников и сотрудников социальных служб прошли обучение, как писать в документах просто и понятно.

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