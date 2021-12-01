В Приморье систему QR-кодов расширили на магазины промтоваров

В Приморском крае QR-код о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции либо о перенесенном заболевании теперь нужно предъявлять во всех магазина розничной торговли. Исключения составляют только аптеки и магазины, где торгуют продуктами питания и товарами первой необходимости, сообщает пресс-служба правительства края.

Прежняя редакция постановления предусматривала, что паспорт вместе с QR-кодом надо предъявлять на входе в кафе, рестораны, фитнес-клубы, бассейны, салоны красоты, SPA-центры. Эти ограничения также остались в силе.

Отмечается, что дополнительные ограничительные меры вводятся Роспотребнадзором потому, что в крае сохраняется отрицательная динамика заболеваемости коронавирусом.

Сегодня в крае зарегистрировано 458 новых случаев COVID-19, вчера эта цифра была равно 461.