В Россельхознадзоре проверили, можно ли верить этикеткам на рыбных консервах

В консервах из сайры половина может оказаться из сардин иваси, а в банке с российской икрой - дешевая китайская. Власти хотят распространить цифровую маркировку на рыбную продукцию - с ее помощью можно бороться с нелегальной продукцией.

За распространение такой маркировки недавно выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ведомство выявляет большой процент фальсификата на рынке. "Сегодня законодательно не урегулирована обязанность производителя указывать происхождение используемого сырья. В результате бизнес закупает его, например, в Китае, фасует в России и продает как продукцию собственного изготовления, тем самым вводя в заблуждение потребителя", - пояснил Данкверт.

В Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры за 10 месяцев 2021 года исследовали 90 проб консервов из сайры. Экспертиза показала 35-процентную подмену наименований: в 30% случаев это была сардина иваси и в 5% - тихоокеанская сельдь. Ранее президент Союза осетроводов Александр Новиков оценивал долю контрафакта и фальсификата на рынке осетровых рыб на уровне 40%. Часто речь идет о перемаркировке китайской икры в "произведенную в России".

Недавно за введение маркировки для рыбной продукции в Совфеде высказался и статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Сначала стоит провести эксперимент на осетровых, но потом расширить список "претендентов" на маркировку. По оценке Евтухова, маркировка может коснуться 1,8 тысячи предприятий отрасли. При этом на цены для потребителей маркировка влияния не окажет, уверен замминистра.

Данкверт напоминает: сейчас перемещение рыбы можно отследить только с помощью ветеринарного сертификата. И уже тут ведомство находит нестыковки, откуда предприятия берут сырье. "Находим ИП, был у них 1 кг краба, через неделю стало 6 тонн. Откуда - неизвестно", - говорит глава Россельхознадзора.

Такие же парадоксы выявляются и в производстве молока, указывает Данкверт. По его мнению, нужна "безусловная прослеживаемость" продукции. Но пока наладить систему в полной мере не получается - много противников.

В банке с российской икрой может оказаться дешевая китайская

Маркировку продовольственных и непродовольственных товаров государство вводит для борьбы с контрафактом и фальсификатом. Она позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Уже сейчас в стране маркируются несколько непродовольственных и продовольственных товаров. С 2017 года маркируются натуральные шубы, с 1 июля 2020 года - табак, обувь и лекарства, с 1 октября 2020 года - фотоаппаратура и парфюмерная продукция, с 15 декабря 2020 года - шины. С начала этого года добавились товары легкой промышленности и началось поэтапное внедрение маркировки готовой молочной продукции. С 1 декабря 2021 года обязательной маркировка станет для минеральной питьевой воды. И перечень продукции будет расширяться.

В сигаретах долю контрафакта в минпромторге оценивают в 11,5%. Но в некоторых регионах она доходит до 45%. В ведомстве рассчитывают, что в табаке маркировка должна заработать в полную силу с 1 декабря этого года, когда будет введена административная ответственность за нарушение требований, а за ее подделку - уголовная ответственность.

В шубах маркировка позволила "обелить" рынок где-то наполовину, считает президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. Пока в импорте "могут быть элементы незаконного оборота, контрабанды, занижение стоимости".

На стоимости шуб маркировка не сказалась, говорит Столбов. Один код маркировки стоит производителю всего 50 копеек. На дорогую шубу это символические расходы. Другое дело - с молочной продукцией или бутылкой воды, предупреждают ее производители. Ведь баночка йогурта стоит 40 рублей. А кроме 50 копеек на единицу продукции производителям надо потратиться на оборудование и логистику.