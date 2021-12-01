В России создадут десятки сельских туристических маршрутов

Около 40 туристических маршрутов в сельской местности появятся в России благодаря запуску программы акселератора инициатив сельского и экотуризма. Об этом рассказала директор Агентства развития сельских инициатив Светлана Копылова.

"Мы ожидаем, что не менее 40 конкретных туристических продуктов на сельских территориях России в разных совершенно регионах появятся и будут доступны гостям, туристам по итогам нашего проекта. Это примерно к концу 2023 года", - сказала она в ходе пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".

По словам Копыловой, акселератор - это большой международный проект, в ходе которого предполагается обучить жителей сельской местности ведению туристического бизнеса и предоставить финансовую поддержку.

Поддержка будет оказана региональным командам.

Акселератор по вовлечению сельского населения в развитие туризма будет запущен с 1 февраля 2022 года. Уже началась регистрация команд.

Участие в программе бесплатное. Организаторы ожидают, что в программу будет вовлечено как минимум 100 региональных команд. Предусмотрено обучение команд в течение 3,5 месяца, запланированы семинары, стажировки.

После этого будет проведен грантовый конкурс. По его итогам часть команд перейдут во второй закрытый этап акселератора. Там они будут заниматься с кураторами и экспертами, разрабатывать свои проекты. Предполагаются стратегические сессии. В конце акселератора будет возможность не только разработать свой проект, но и получить второй грант на конкретный проект на покупку оборудования, создание маршрута, отметила Копылова.

"Задача нашего проекта помочь региональным командам стать самим крепче, устойчивее и эффективнее", - подчеркнула Копылова.