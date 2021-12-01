Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Владислав Куликов 
06:59 01.12.2021
Российская газета - Неделя № 273(8624)

В России выросло число мошенничеств при сделках с недвижимостью

Эксперты отмечают, что в последнее время растет число мошенничеств при сделках с недвижимостью.
После того, как выбор дома сделан, лучше обратиться к нотариусу. Фото: РИА Новости После того, как выбор дома сделан, лучше обратиться к нотариусу. Фото: РИА Новости
После того, как выбор дома сделан, лучше обратиться к нотариусу. Фото: РИА Новости

Недавно Финансовым университетом при Правительстве РФ было проведено исследование, которое подтвердило серьезный масштаб угрозы. Ежегодно количество дел по мошенническим схемам с недвижимостью растет примерно на восемь процентов, а их раскрываемость падает.

Мошенники обманули пенсионеров на 90 миллионов рублей

"В настоящее время оборот недвижимости подвержен значительным рискам. Поэтому участникам сделок с недвижимостью необходима квалифицированная правовая защита. Записи в ЕГРН нуждаются в гарантиях бесповоротности, а риелторская деятельность требует законодательного регулирования", - прокомментировал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Помимо этого он добавил, что на практике чаще всего ущемляются права участников рынка вторичной недвижимости. "Потому сегодня становится актуальной задачей разработка дополнительных законодательных гарантий, которые бы защищали права граждан в жилищной сфере", - резюмировал Владимир Груздев.

Эксперты рекомендуют обращаться к нотариусам при сделках по покупке жилья. "У меня очень много обращений, связанных с тем, что мошенники наказали людей, неискушенных в тонкостях юриспруденции... Лишили их жилья. Я поддерживаю повышение роли нотариата в сфере оборота жилья", - рассказала не так давно Татьяна Москалькова.

Сейчас читают

ЖКХ
30.11.2021

Минстрой рекомендовал принимать квартплату без комиссий

Минстрой рекомендовал принимать квартплату без комиссий

Освободить население от комиссий при внесении квартплаты рекомендует Минстрой. Для этого ведомство предлагает рассмотреть возможность внедрения Системы быстрых платежей. Решение о ее использовании каждая организация примет самостоятельно

Недвижимость
29.11.2021

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья

Семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц, полученные при продаже жилья в случае приобретения ими нового для улучшения жилищных условий. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин

Ипотека
25.11.2021

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ совместно с крупнейшими банками разработал единую ипотечную программу. Предполагается, что она позволит повысить доступность жилья за счет комбинирования региональных и федеральных жилищных программ