В России выросло число мошенничеств при сделках с недвижимостью

Эксперты отмечают, что в последнее время растет число мошенничеств при сделках с недвижимостью.

После того, как выбор дома сделан, лучше обратиться к нотариусу. Фото: РИА Новости

Недавно Финансовым университетом при Правительстве РФ было проведено исследование, которое подтвердило серьезный масштаб угрозы. Ежегодно количество дел по мошенническим схемам с недвижимостью растет примерно на восемь процентов, а их раскрываемость падает.

"В настоящее время оборот недвижимости подвержен значительным рискам. Поэтому участникам сделок с недвижимостью необходима квалифицированная правовая защита. Записи в ЕГРН нуждаются в гарантиях бесповоротности, а риелторская деятельность требует законодательного регулирования", - прокомментировал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Помимо этого он добавил, что на практике чаще всего ущемляются права участников рынка вторичной недвижимости. "Потому сегодня становится актуальной задачей разработка дополнительных законодательных гарантий, которые бы защищали права граждан в жилищной сфере", - резюмировал Владимир Груздев.

Эксперты рекомендуют обращаться к нотариусам при сделках по покупке жилья. "У меня очень много обращений, связанных с тем, что мошенники наказали людей, неискушенных в тонкостях юриспруденции... Лишили их жилья. Я поддерживаю повышение роли нотариата в сфере оборота жилья", - рассказала не так давно Татьяна Москалькова.