В Швеции новым министром образования назначена женщина-трансгендер Лина Аксельссон Килблом, которая стала первым чиновником-трансгендером в стране.

Как сообщает издание Expressen, 51-летняя Лина Аксельссон имеет большой опыт работы в образовательной сфере и получила известность как руководитель школы, о которой рассказывалось в популярной телепрограмме шведского телевидения. Теперь она будет новым главой министерства образования в правительстве Магдалены Андерссон, о чем было объявлено во вторник. По ее словам, в центре образования "должен быть ученик, а не рыночные цены".

В более раннем интервью Expressen она рассказала, что процесс смены внешнего вида занял у нее почти 20 лет. В 2015 году призналась в одном из ток-шоу, что ей сделали гендерную коррекцию. В этом году она издала автобиографическую книгу "А теперь я буду тебе нравиться? Рассказ об идентичности". В ней она рассказала о взрослении и страхе быть отвергнутым, высмеянным и не принятым обществом.