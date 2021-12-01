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01.12.2021 00:23
Рубрика: В мире

В Швеции новым министром образования назначена женщина-трансгендер

Текст: Андрей Васильев

В Швеции новым министром образования назначена женщина-трансгендер Лина Аксельссон Килблом, которая стала первым чиновником-трансгендером в стране.

Фото: Nils Petter Nilsson/Getty Images
Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения

Как сообщает издание Expressen, 51-летняя Лина Аксельссон имеет большой опыт работы в образовательной сфере и получила известность как руководитель школы, о которой рассказывалось в популярной телепрограмме шведского телевидения. Теперь она будет новым главой министерства образования в правительстве Магдалены Андерссон, о чем было объявлено во вторник. По ее словам, в центре образования "должен быть ученик, а не рыночные цены".

В более раннем интервью Expressen она рассказала, что процесс смены внешнего вида занял у нее почти 20 лет. В 2015 году призналась в одном из ток-шоу, что ей сделали гендерную коррекцию. В этом году она издала автобиографическую книгу "А теперь я буду тебе нравиться? Рассказ об идентичности". В ней она рассказала о взрослении и страхе быть отвергнутым, высмеянным и не принятым обществом.

В мире Европа Швеция

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