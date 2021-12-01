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01.12.2021 20:31
Рубрика: В мире

В США от последствий COVID-19 умер противник вакцинации

Текст: Диана Ковалева

От последствий коронавируса скончался глава американской телесети Daystar Television Network телевизионный проповедник Маркус Лэмб. Об этом сообщила в среду телекомпания CBS.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
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Напомним, ранее Лэмб и его площадка неоднократно выступали против прививок от коронавируса. Большую часть эфирного времени отдавали активным противникам вакцинации и карантинных мер, а также сторонникам различных теорий заговора.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что Маркус Лэмб, председатель и основатель Daystar Television Network покинул этот мир. Семья просит соблюдать ее право на неприкосновенность частной жизни", - говорится на официальной странице телесети в Twitter.

Лэмбу было 64 года. Несколько недель назад он заразился коронавирусом, у него диагностировали пневмонию. Кроме того, у него был еще диабет.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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