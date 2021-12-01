В США выявлен первый случаи заболевания штаммом "омикрон"

В США и ОАЭ выявлены первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон".

Как передает эмиратское агентство WAM со ссылкой на минздрав страны, штамм обнаружили у женщины, которая приехала в ОАЭ из африканского государства через одну из арабских стран.

В США же "омикрон" зафиксировали у полностью вакцинированного человека, который вернулся из ЮАР 22 ноября, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Напомним, в Ботсване был обнаружен штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позднее также заявил, что новый штамм, который назвали "омикрон", зафиксировали в ЮАР.