Вирусолог о "омикроне": Для оценки эффективности вакцин нужны 2 недели

Вирусолог Сергей Нетесов заявил, что пока рано говорить о способности нового штамма коронавируса "омикрон" обходить иммунную защиту человека и быстрее проникать в организм. "Сведений о том, насколько вариант устойчив к иммунному ответу, пока нет", - подчеркнул специалист.

Он добавил, что вирусологи еще только изучают "новичка" и собирают данные, сколько привитых и непривитых заразилось, какие вакцины эффективны, а какие нет. Минимум через пару недель можно будет сделать какие-то выводы. Но не раньше.

"Сейчас пока есть сведения по картине заболевания только по двадцати пациентам, которые были у южноафриканского врача Анжелики Кутзи, но это молодые здоровые люди, по ним судить сложно", - цитирует Нетесова ТАСС.

Реальная опасность нового варианта SARS-CoV-2 еще не оценена. По всему миру выявили около ста человек с этим штаммом. В то же время вирусолог напомнил, что вариант "дельта" в самом начале был недооценен, а в итоге оказался более смертоносным, чем "альфа".