Военные Ил-76 доставили в Афганистан гуманитарный груз и вывезли 214 человек

Минобороны России организовало воздушный мост в Афганистан. По поручению президента России три военно-транспортных Ил-76 выполнили рейс в Кабул, выгрузили там 36 тонн гуманитарного груза, приняли на борт людей и отправились в обратный путь.

Эту опасную миссию наши военные летчики выполняли в третий раз с момента прихода к власти в Афганистане членов запрещенного в РФ движения "Талибан". Разумеется, пилоты серьезно рисковали. И дело не только в "сюрпризах", которые могли ожидать их в кабульском аэропорту. Взлетно-посадочная полоса располагается среди гор, на высоте 1800 метров над уровнем моря. При приземлении важно учитывать множество факторов - от скорости переменчивого афганского ветра до уровня давления за бортом. Опытные летчики с трудностями справились.

Накануне в Минобороны России заявляли, что будут эвакуированы 380 человек. На каждом борту их ждали военные врачи и медсестры. Для пассажиров запасли воду, продукты и теплые одеяла. Кое-что из этих запасов использовать не пришлось. В транспортники погрузились 214 граждан России, Киргизии и афганские студенты, возвращающиеся на учебу в наши вузы.

"Эвакуируемых самолеты доставят на подмосковный аэродром Чкаловский", - сообщили в середине дня в Минобороны России. И добавили, что Ил-76 приземлятся для дозаправки на аэродроме Гиссар в Таджикистане и на российской авиабазе Кант в Киргизии.