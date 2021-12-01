Вопрос читателям: От чего вы готовы отказаться ради экологии?

В последнее время природа бунтует, унося десятки тысяч человечеcких жизней: гигантские цунами, разрушительные землетрясения, лесные пожары, с которыми не в силах справиться никакая суперсовременная техника... Но по-прежнему бытует мнение, что запас прочности у природы неисчерпаем, и уж на наш-то век никакие серьезные катаклизмы не придутся. Мы спросили наших читателей: Чем вы могли бы пожертвовать во имя сохранения природы?

Александра Ганькова, учитель музыкальной школы, Минск:

- Практически не пользуюсь пластиковыми пакетами. В магазин хожу с холщовой сумкой. Начала покупать деревянные ушные палочки: готова заплатить дороже, но чтобы было меньше пластика. Также ношу с собой многоразовый стаканчик из бамбука или складную бутылочку из силикона. А еще пользуюсь только такой косметикой и чистящими средствами, которые не содержат продуктов нефтепереработки, микропластика и которые не тестируются на животных.

Анатолий Агузанов, военный пенсионер, Ростов-на-Дону:

- Больше 25 лет я отслужил на острове Сахалин и знаю, как хрупок природный баланс, когда рыба и тюлени гибнут в пластиковых сетях и дрейфующих в океане свалках. Ради экологии я и моя семья уже отказались от пластиковой посуды и пакетов, так как пластмасса столетиями разлагается и загрязняет моря. На пикниках стараюсь использовать бумажные тарелки и стаканчики, а вместо полиэтиленовых пакетов пользуюсь холщовой сумкой. А еще очень люблю деревянную посуду, в свободное время мастерю ложки, миски и кружки.

Зоя Гусева, пенсионерка, Минск:

- Помню, раньше мы покупали молоко в стеклянной таре, а потом бутылки сдавали в пункты приема или как залоговую тару в те же магазины. Почему бы не вернуть такую практику?

Николай Смирнов, пенсионер, Петрозаводск:

- Честно скажу, никогда раньше не задумывался об экологии. Зима в Карелии приходила уже в середине ноября, мы на лыжах катались, а сегодня - только-только дождались... потепления. Мне страшновато, что будет дальше. Поэтому я собираю пластиковые бутылки, упаковки от йогуртов и отношу к специальным пунктам. Потом их перерабатывают. Не выбрасываю пластик в мусорный контейнер. Эти бутылки никогда не сгниют, а природе ущерба добавят. Так же поступаю и на даче. Теперь никогда не выброшу там бутылки, везу с собой домой. Жена моя не покупает теперь пакеты в магазинах. Сшила вместительные сумки из ткани, с ними за продуктами и ходим. Таким образом стараемся сохранять природу.

Юрий Шевчук, председатель общественной организации "Северо-Западный Зеленый крест":

- Необходимо уменьшить глобальное потребление - только так мы поможем экологии. А сейчас как? Человек потребляет сверх меры, но не потому, что ему это нужно, а потому, что хочет быть "не хуже других", хочет занять высокое место в человеческой иерархии. Он нуждается в определенной оценке окружающих. Новый гаджет, новую суперсумочку зачем покупаем? Правильно, чтобы подругам от зависти поплохело! А на "Час Земли" выключить свет и провести этот час в гаджетах или купить йогурт в большой таре вместо нескольких в маленьких, или пойти со своим пакетиком в магазин - ну профанация это.

Максим Тютеньков, магистрант факультета журналистики БГУ:

- Сортировать мусор начал недавно: раскладываю пластик, бумагу и стекло в отдельные пакеты. К этому же приучаю младшего брата. В кофейни хожу со своей термокружкой, в некоторых заведениях за это еще и дисконт можно получить. В магазин за продуктами - со своим шопером, не использую пластиковые пакеты. На занятия беру стеклянную бутылочку для воды. В то же время экономлю воду: когда чищу зубы, мою голову, не оставляю кран открытым.

Юрий Плюснин, предприниматель, Пермь:

- Я практически от всего отказался ради экологии. Продал в городе квартиру, гараж и купил еще в 90-е годы прошлого века старый дом в деревне. Отремонтировал его, и живу там постоянно, только по делам выезжаю. Свежий воздух, рядом река Кама, свой огород. Главное, "наладил" бытовые удобства, а торговые центры, трамваи, театры и прочие достижения цивилизации меня не интересуют. Даже интернетом почти не пользуюсь, телефонная связь есть и этого достаточно. Конечно, бывает, что порой по необходимости приходится в городе провести и день, и два, но там такой воздух загрязненный, что мне не по себе становится, и я тороплюсь вернуться в свою деревню.