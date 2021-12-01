ВОЗ: Нет данных о снижении эффективности вакцин перед штаммом "омикрон"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет подтверждения того, что эффективность существующих вакцин против коронавируса снизилась с появлением штамма "омикрон". Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя организации.

Пока что удалось установить, что с появлением новых мутаций вируса повысился риск более быстрой его передачи. Однако необходимости создавать новые вакцины нет. Фармкомпаниям нужно только немного скорректировать уже существующие препараты.

Напомним, ранее британские ученые заявили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также заявил, что новый штамм зафиксировали в ЮАР.