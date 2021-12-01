ВОЗ: Штамм "омикрон" выявлен в 23 странах

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 23 странах, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти", - сказал Гебрейесус.

Как заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, специалистам еще предстоит выяснить реальные сроки существования омикрона, который, по словам властей Ботсваны, завезли в страну дипломаты в начале ноября.