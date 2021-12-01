Врач из ЮАР описал симптомы "омикрона"

Врач из ЮАР Унбен Пиллэй рассказал, что пока специалисты наблюдают у заразившихся штаммом "омикрон" симптомы, характерные для гриппа. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Пиллэя, у всех заболевших "очень легкая форма", однако какие-то выводы делать рано. Зараженные жалуются на сухой кашель, лихорадку, ночную потливость, ломоту в теле. По данным медицинской ассоциации ЮАР, главным симптомом является сильная усталость, при этом ни у кого из заболевших новым штаммом не наблюдалась потеря обоняния или вкуса.

"Омикрон" впервые обнаружили в начале ноября, широко известно о нем стало около недели назад. По данным специалистов, новый штамм коронавируса имеет 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Есть предположения, что он может быть устойчив к антителам, а также очень легко передается от человека к человеку.

Случаи заражения есть уже почти в 20 странах. Некоторые государства, включая Россию, запрещают въезд из африканских стран, где распространяется "омикрон".