Всемирный банк дал прогноз по росту российской экономики

Российская экономика вырастет в следующем году на 2,8%, а в 2023 году темпы роста российского ВВП замедлятся до 1,8%, следует из доклада Всемирного банка (ВБ).

По мнению ВБ, инфляция в следующем году хоть и понизится, но по-прежнему останется заметно выше цели Банка России. Среднегодовая цена на нефть через два года тоже снизится, при этом ВБ считает, что Россия гораздо меньше других стран-экспортеров сырья подвержена рискам глобального энергоперехода.

Прогноз ВБ по темпам роста российского ВВП дается исходя из предположения, что темпы вакцинации от коронавируса в России в 2022 году будут такими же, как и в 2021 году. Если этот базовый сценарий оправдается, то не исключены ограничительные антиковидные меры, которые всегда негативно влияют на экономический рост. При этом если вакцинация будет более масштабной, это могло бы стать позитивным фактором для прогноза по российской экономике, подчеркивают в ВБ.

Ожидания российских ведомств по темпам экономического роста выглядят оптимистичнее. Так, Минэкономразвития на данный момент прогнозирует, что российская экономика в следующем году увеличится на 3%. Банк России ожидает ежегодного роста ВВП на 2-3% в год вплоть до 2024 года.

Ситуация с пандемией также напрямую будет влиять и на уровень инфляции, подчеркивают в ВБ. Сейчас она растет во всем мире, Россия здесь исключением не стала. Годовая инфляция в октябре превысила 8%, по итогам всего года ЦБ ожидает ее уровня в 7,4-7,9% ближе к верхней границе этого уровня, уточнила накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом в 2022 году ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуть ее к цели "вблизи 4%", прогнозируя на будущий год рост потребительских цен в диапазоне 4-4,5%. По мнению ВБ, в следующем году инфляция в России составит 6,2%, а к 4% она вернется только в 2023 году.

"Ужесточение денежно-кредитной политики может быть эффективным способом замедления избыточного спроса, но в то же время оно может негативно сказаться на стороне предложения, особенно в отношении предприятий с относительно большой долей заемных средств. В этой связи динамика возникновения инфляционного давления под влиянием спроса, вероятно, будет одним из ключевых вопросов при принятии будущих решений о характере денежно-кредитной политики", - указывают в ВБ.

По прогнозу ВБ, цены на нефть останутся высокими и в следующем году, они прогнозируются на уровне 74 долларов за баррель. В 2023 году, следует из доклада, они опустятся до 65 долларов, поскольку снизится острота проблем с ее поставками. Так, в течение следующего года могут постепенно восстановиться авиационные перевозки, а также могут быть сняты ограничения ОПЕК+ по добыче.

Стоимость нефти - один из рисков для экономического прогноза по России, признают в ВБ. Будущий спрос на энергоносители непонятен из-за неочевидных перспектив восстановления мировой экономики, а также глобального "зеленого" энергоперехода. Впрочем, перспективы России здесь выглядят оптимистичнее, чем у многих других экспоретров сырья. "По сравнению с другими ведущими странами - экспортерами ископаемого топлива Россия вполне готова к тому, чтобы справиться с последствиями глобального низкоуглеродного перехода. Согласно индексу готовности стран к низкоуглеродному переходу, разработанному Всемирным банком, Россия в меньшей мере подвержена рискам перехода и имеет большую устойчивость к таким рискам, чем многие другие страны - экспортеры ископаемого топлива", - указывается в докладе. Кроме того, российская экономика более диверсифицирована по сравнению с другими странами-экспортерами сырья, добавляют в ВБ.