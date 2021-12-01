Всемирный банк дал прогноз по росту российской экономики

Новости

Москвичи одобрили благоустройство поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской 15:01
В Калининграде назвали улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева 14:59
Матвиенко оценила возможные санкции США против "СП-2" 14:58
Львова-Белова попросила Минздрав усилить антиалкогольную профилактику 14:54
Матвиенко попросила осторожнее планировать новогодний отдых из-за "омикрона" 14:52
Видео: В Краснодаре ликвидируют последствия ураганного ветра 14:50
В Кремле пояснили слова Владимира Путина о ДНР и ЛНР 14:39
Песков назвал заявления Лукашенко по газу позицией президента суверенного государства 14:36
Песков назвал опасным авантюризмом планы силового решения проблемы Донбасса 14:35
Фото: в Москве простились с Александром Градским 14:25
Путин поговорит по телефону с Эрдоганом 14:24
Путин предложил США начать переговоры по гарантиям безопасности 14:22
Минобороны РФ эвакуировало из Кабула более 200 человек 14:16
Матвиенко рассказала анекдот о поведении русских в трудные времена 14:15
Володин призвал развивать новые форматы парламентского диалога с Вьетнамом 14:11
Песков назвал важным заявление Лукашенко о принадлежности Крыма России 14:11
Песков: Война в Донбассе - гражданская, Россия не является ее стороной 14:10
Лукашенко высказался о возможности прекращения европейского транзита 14:07
Лавров: Киев становится все более наглым по отношению к Москве 14:04
Путин принял верительные грамоты 20 послов 14:02
ФАС добилась снижения цен на питьевую воду в аэропорту Минеральных Вод 14:01
Лавров обсудит с Блинкеном действия Киева в Донбассе 13:53
Мошенники похитили у столичных пенсионеров 700 тысяч рублей 13:48
Снег в Москве будет идти в течение всего дня 13:36
"Боялся подвести": Агутин рассказал о состоянии Градского перед смертью 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 14:09
Рубрика: Экономика

Всемирный банк дал прогноз по росту российской экономики

Текст: Роман Маркелов
Российская экономика вырастет в следующем году на 2,8%, а в 2023 году темпы роста российского ВВП замедлятся до 1,8%, следует из доклада Всемирного банка (ВБ).
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По мнению ВБ, инфляция в следующем году хоть и понизится, но по-прежнему останется заметно выше цели Банка России. Среднегодовая цена на нефть через два года тоже снизится, при этом ВБ считает, что Россия гораздо меньше других стран-экспортеров сырья подвержена рискам глобального энергоперехода.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Силуанов назвал главный "якорь" устойчивости экономики

Прогноз ВБ по темпам роста российского ВВП дается исходя из предположения, что темпы вакцинации от коронавируса в России в 2022 году будут такими же, как и в 2021 году. Если этот базовый сценарий оправдается, то не исключены ограничительные антиковидные меры, которые всегда негативно влияют на экономический рост. При этом если вакцинация будет более масштабной, это могло бы стать позитивным фактором для прогноза по российской экономике, подчеркивают в ВБ.

Ожидания российских ведомств по темпам экономического роста выглядят оптимистичнее. Так, Минэкономразвития на данный момент прогнозирует, что российская экономика в следующем году увеличится на 3%. Банк России ожидает ежегодного роста ВВП на 2-3% в год вплоть до 2024 года.

Ситуация с пандемией также напрямую будет влиять и на уровень инфляции, подчеркивают в ВБ. Сейчас она растет во всем мире, Россия здесь исключением не стала. Годовая инфляция в октябре превысила 8%, по итогам всего года ЦБ ожидает ее уровня в 7,4-7,9% ближе к верхней границе этого уровня, уточнила накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом в 2022 году ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуть ее к цели "вблизи 4%", прогнозируя на будущий год рост потребительских цен в диапазоне 4-4,5%. По мнению ВБ, в следующем году инфляция в России составит 6,2%, а к 4% она вернется только в 2023 году.

"Ужесточение денежно-кредитной политики может быть эффективным способом замедления избыточного спроса, но в то же время оно может негативно сказаться на стороне предложения, особенно в отношении предприятий с относительно большой долей заемных средств. В этой связи динамика возникновения инфляционного давления под влиянием спроса, вероятно, будет одним из ключевых вопросов при принятии будущих решений о характере денежно-кредитной политики", - указывают в ВБ.

По прогнозу ВБ, цены на нефть останутся высокими и в следующем году, они прогнозируются на уровне 74 долларов за баррель. В 2023 году, следует из доклада, они опустятся до 65 долларов, поскольку снизится острота проблем с ее поставками. Так, в течение следующего года могут постепенно восстановиться авиационные перевозки, а также могут быть сняты ограничения ОПЕК+ по добыче.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Набиуллина заявила о "сильном беспокойстве" ЦБ из-за инфляции в России

Стоимость нефти - один из рисков для экономического прогноза по России, признают в ВБ. Будущий спрос на энергоносители непонятен из-за неочевидных перспектив восстановления мировой экономики, а также глобального "зеленого" энергоперехода. Впрочем, перспективы России здесь выглядят оптимистичнее, чем у многих других экспоретров сырья. "По сравнению с другими ведущими странами - экспортерами ископаемого топлива Россия вполне готова к тому, чтобы справиться с последствиями глобального низкоуглеродного перехода. Согласно индексу готовности стран к низкоуглеродному переходу, разработанному Всемирным банком, Россия в меньшей мере подвержена рискам перехода и имеет большую устойчивость к таким рискам, чем многие другие страны - экспортеры ископаемого топлива", - указывается в докладе. Кроме того, российская экономика более диверсифицирована по сравнению с другими странами-экспортерами сырья, добавляют в ВБ.

Экономика Макроэкономика Международные организации Всемирный банк (ВБ)

Главное сегодня

Лавров: Киев становится все более наглым по отношению к Москве
Путин поручил кабмину выделить средства на повышение зарплат бюджетников
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии
У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре