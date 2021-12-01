Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса

Новости

Кириенко рассказал о будущем конкурса "Лига лекторов" 19:45
На матчах московских клубов РПЛ разрешено заполнять стадион на 70 процентов 19:42
Кабмин установит требования для критической информационной инфраструктуры 19:39
Под Ростовом в тройном ДТП погибли три человека 19:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" выявлен в 23 странах 19:09
На границе Афганистана и Ирана произошла перестрелка 18:59
Поставки российского вертолета Ка-62 начнутся в 2022 году 18:57
Лукашенко: Среди беженцев на границе с Польшей есть женщины и дети 18:53
В России создадут десятки сельских туристических маршрутов 18:30
В Москву идут 10-градусные морозы 18:22
Техкомитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по спросу на нефть в 2022 году 18:16
Названы суммы, которые страна теряет из-за лишней упаковки товаров 18:02
Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Украине политическую помощь 17:56
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров и студентов 17:34
Зеленский сделал героем Украины нациста, шутившего о "костях русскоязычных детей" 17:22
Россия и Вьетнам заключили соглашение о развитии сотрудничества 17:18
Вынесен приговор участнику нападения на Дагестан в 1999 году 17:16
В честь Александра Градского назвали улицу в Копейске 17:08
Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище 16:46
Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год 16:41
ВОЗ: Нет данных о снижении эффективности вакцин перед штаммом "омикрон" 16:35
Глава ЕК предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европейском союзе 16:18
Московские выпускники написали итоговое сочинение 16:16
Медведев: В России по-прежнему сложная эпидситуация 16:07
В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 18:15
Рубрика: Власть

Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал жесткий ответ на угрозы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности разместить ядерное оружие на "восточном фланге" альянса. Назвав такие заявления со стороны генсека западного военно-политического блока "безответственными" и чреватыми "горячим конфликтом", глава российского внешнеполитического ведомства в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации подчеркнул: "что-то заставляет Столтенберга быть запредельно агрессивным". Но если на Западе допускают мысль о размещении натовского ядерного оружия "в Польше, Румынии или где-то еще совсем близко от РФ", то тогда нашей стране придется "на контрпримерах показывать бесперспективность подобного рода затей".
Нынешняя глава британского МИД Лиз Трасс проехалась на танке «Челленджер 2» по Эстонии у российских границ. Фото: gov.uk Нынешняя глава британского МИД Лиз Трасс проехалась на танке «Челленджер 2» по Эстонии у российских границ. Фото: gov.uk
Нынешняя глава британского МИД Лиз Трасс проехалась на танке «Челленджер 2» по Эстонии у российских границ. Фото: gov.uk

Казалось бы, такая недвусмысленная позиция Москвы должна отрезвить "горячие головы" в брюссельской штаб-квартире НАТО, заставив их задуматься об опасности дальнейшей эскалации и деградации российско-натовских отношений. Но увы - одной из главных тем прошедшей с 30 ноября по 1 декабря в Латвии встречи министров иностранных дел стран - членов альянса вновь стал тезис о необходимости противостояния России.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Путин рассказал об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

Тон дискуссии на организованной департаментом публичной информации НАТО в Риге конференции о будущем западного военно-политического блока задал сам Столтенберг. В выступлении он перечислил направления грядущего пересмотра стратегической концепции Североатлантического альянса до 2030 года. Так, если в ее предыдущей и принятой в 2010 году редакции Россия считалась "стратегическим партнером", то в новой версии документа ожидать этого не приходится от слова "совсем". Назвав "российский режим" наравне с Китаем ""агрессивным" и "подрывающим основанный на правилах международный порядок", Столтенберг, среди прочего, подтвердил вектор превращения альянса в организацию с глобальным охватом. Утвердить претензию на мировой масштаб будущих операций блока, а также другие положения новой натовской стратегической концепции (в том числе укрепление военной мощи, готовность отразить новые кибер- и гибридные угрозы) лидерам 30 стран-членов предстоит в следующем году на саммите в Мадриде.

Предельно ясный месседж о намерениях альянса в отношении России послала и глава МИД Британии Лиз Трасс. При этом англичанка - руководительница дипломатического ведомства не придумала ничего лучше, чем прокатиться в Прибалтике - в непосредственной близости от российских границ - на английском танке "Челленджер 2" и отметиться новыми угрозами в адрес Москвы. Так, показательно полязгав в Эстонии гусеницами 64-тонной боевой машины, Трасс встретилась с британскими войсками из состава расквартированного здесь подразделения усиленного передового присутствия альянса. "Горжусь встречей с военнослужащими НАТО в Эстонии на границе свободы", - отрапортовала в соцсетях руководительница Форин-офиса.

В 1986 году "железная леди" Маргарет Тэтчер проехалась по Германии на броне "Челленджера". Фото: AP

"Танковый марафон" Трасс по покрытому снегом эстонскому полигону заставил британские СМИ вспомнить аналогичную картину из далекого 1986 года. Тогда на броне "Челленджера" по Западной Германии проехалась бывшая премьер Британии Маргарет Тэтчер, на деле подтверждая, что она "железная леди". Очевидная попытка Трасс мимикрировать под Тэтчер выглядит весьма комично - никакими внешнеполитическими заслугами для Соединенного Королевства в отличие от отвоевавшей Фолклендские острова "железной леди" нынешняя глава Форин-офиса пока никак не отметилась.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Путин рассказал о "красных линиях" в отношениях России и Запада

Впрочем, милитаристские наклонности миссис Трасс, по словам британских комментаторов, имеют под собой весьма тривиальный подтекст - ее лидерские амбиции в Лондоне. Как пишет газета The Times, на фоне быстро падающей популярности министров из правительства Бориса Джонсона руководительница британского МИДа, напротив, набирает политический вес и уже стала самым рейтинговым лицом действующего кабинета. Вот только для шефа британского Форин-офиса использование танка - явный дипломатический моветон.

Милитаристские наклонности главы МИД Британии имеют под собой весьма тривиальный подтекст

Кстати

Антироссийскую истерию наряду со "старшими товарищами" по НАТО продолжают активно нагнетать и младонатовцы, вечно обеспокоенные своей безопасностью из-за мнимой угрозы с Востока. В частности, в преддверии министерской встречи в Риге глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс активно довел до Столтенберга, что "американские солдаты должны находиться в Латвии на постоянной основе" (в настоящее время натовские войска в Прибалтике присутствуют на принципе ротации). На что получил ответ: "при необходимости" в балтийскую страну будут в короткие сроки переброшены 40 тысяч военнослужащих НАТО.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Европа Латвия Правительство МИД Международные организации НАТО Россия и НАТО РГ-Видео

Главное сегодня

Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
В Кремле заявили о готовности противодействовать штамму "омикрон"
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии
У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии
На границе Афганистана и Ирана произошла перестрелка
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина