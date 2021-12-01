Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал жесткий ответ на угрозы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности разместить ядерное оружие на "восточном фланге" альянса. Назвав такие заявления со стороны генсека западного военно-политического блока "безответственными" и чреватыми "горячим конфликтом", глава российского внешнеполитического ведомства в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации подчеркнул: "что-то заставляет Столтенберга быть запредельно агрессивным". Но если на Западе допускают мысль о размещении натовского ядерного оружия "в Польше, Румынии или где-то еще совсем близко от РФ", то тогда нашей стране придется "на контрпримерах показывать бесперспективность подобного рода затей".

Казалось бы, такая недвусмысленная позиция Москвы должна отрезвить "горячие головы" в брюссельской штаб-квартире НАТО, заставив их задуматься об опасности дальнейшей эскалации и деградации российско-натовских отношений. Но увы - одной из главных тем прошедшей с 30 ноября по 1 декабря в Латвии встречи министров иностранных дел стран - членов альянса вновь стал тезис о необходимости противостояния России.

Тон дискуссии на организованной департаментом публичной информации НАТО в Риге конференции о будущем западного военно-политического блока задал сам Столтенберг. В выступлении он перечислил направления грядущего пересмотра стратегической концепции Североатлантического альянса до 2030 года. Так, если в ее предыдущей и принятой в 2010 году редакции Россия считалась "стратегическим партнером", то в новой версии документа ожидать этого не приходится от слова "совсем". Назвав "российский режим" наравне с Китаем ""агрессивным" и "подрывающим основанный на правилах международный порядок", Столтенберг, среди прочего, подтвердил вектор превращения альянса в организацию с глобальным охватом. Утвердить претензию на мировой масштаб будущих операций блока, а также другие положения новой натовской стратегической концепции (в том числе укрепление военной мощи, готовность отразить новые кибер- и гибридные угрозы) лидерам 30 стран-членов предстоит в следующем году на саммите в Мадриде.

Предельно ясный месседж о намерениях альянса в отношении России послала и глава МИД Британии Лиз Трасс. При этом англичанка - руководительница дипломатического ведомства не придумала ничего лучше, чем прокатиться в Прибалтике - в непосредственной близости от российских границ - на английском танке "Челленджер 2" и отметиться новыми угрозами в адрес Москвы. Так, показательно полязгав в Эстонии гусеницами 64-тонной боевой машины, Трасс встретилась с британскими войсками из состава расквартированного здесь подразделения усиленного передового присутствия альянса. "Горжусь встречей с военнослужащими НАТО в Эстонии на границе свободы", - отрапортовала в соцсетях руководительница Форин-офиса.

В 1986 году "железная леди" Маргарет Тэтчер проехалась по Германии на броне "Челленджера". Фото: AP

"Танковый марафон" Трасс по покрытому снегом эстонскому полигону заставил британские СМИ вспомнить аналогичную картину из далекого 1986 года. Тогда на броне "Челленджера" по Западной Германии проехалась бывшая премьер Британии Маргарет Тэтчер, на деле подтверждая, что она "железная леди". Очевидная попытка Трасс мимикрировать под Тэтчер выглядит весьма комично - никакими внешнеполитическими заслугами для Соединенного Королевства в отличие от отвоевавшей Фолклендские острова "железной леди" нынешняя глава Форин-офиса пока никак не отметилась.

Впрочем, милитаристские наклонности миссис Трасс, по словам британских комментаторов, имеют под собой весьма тривиальный подтекст - ее лидерские амбиции в Лондоне. Как пишет газета The Times, на фоне быстро падающей популярности министров из правительства Бориса Джонсона руководительница британского МИДа, напротив, набирает политический вес и уже стала самым рейтинговым лицом действующего кабинета. Вот только для шефа британского Форин-офиса использование танка - явный дипломатический моветон.

Милитаристские наклонности главы МИД Британии имеют под собой весьма тривиальный подтекст

Кстати

Антироссийскую истерию наряду со "старшими товарищами" по НАТО продолжают активно нагнетать и младонатовцы, вечно обеспокоенные своей безопасностью из-за мнимой угрозы с Востока. В частности, в преддверии министерской встречи в Риге глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс активно довел до Столтенберга, что "американские солдаты должны находиться в Латвии на постоянной основе" (в настоящее время натовские войска в Прибалтике присутствуют на принципе ротации). На что получил ответ: "при необходимости" в балтийскую страну будут в короткие сроки переброшены 40 тысяч военнослужащих НАТО.