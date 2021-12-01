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01.12.2021 08:45
Рубрика: Экономика

Выпускникам без опыта станет легче найти работу

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 273(8624)
В ближайшие десять лет востребованность на рынке труда возрастных работников будет расти, а выпускникам без опыта станет легче найти работу. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он пояснил, что сегодня меняется демографическая ситуация в стране, а следом за ней и возрастная структура занятого населения. К 2030 году активными трудоспособными гражданами станут "дети девяностых", это самое малочисленное поколение.

Фото: iStock
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Поэтому, с одной стороны, среди работодателей вырастет спрос на работников старше 45 лет. С другой - они обратят внимание на вчерашних студентов. Планируется, что к 2030 году сразу после окончания вуза или колледжа смогут трудоустраиваться не менее 92% молодых людей. Это станет возможным в том числе благодаря долгосрочной программе содействия занятости молодежи до 2030 года, подготовленной минтрудом. В числе ее задач - профориентирование молодых людей с учетом личных способностей каждого студента и потребностей рынка труда, организация стажировок и практик, а также субсидирование найма молодых специалистов, которое начнется уже со следующего года. В ближайшие восемь лет прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены 350 тысяч выпускников и еще 5 млн молодых людей - косвенными.

К 2030 году сразу после окончания вуза смогут трудоустраиваться не менее 92% выпускников

Дефицит работников будет продолжаться также из-за оттока мигрантов, считает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, доля граждан, работающих дистанционно, будет расти. Развитию удаленки будет способствовать и рост числа самозанятых граждан, подчеркнули во ВНИИ Труда. К 2030 году их число может увеличиться до 11-12 млн человек. На рынок труда повлияет и цифровизация. Ожидается появление новых сфер деятельности, связанных с искусственным интеллектом, обработкой больших данных, автоматизацией рабочих процессов.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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