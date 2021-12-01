WP: США из-за "омикрона" ужесточат требования к въезжающим в страну

К приезжающим в США гражданам будет предъявляться более строгие требования с целью сдержать распространение нового штамма SARS-CoV-2 - "омикрон". Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным печатного издания, перед посадкой на рейс пассажир должен сдать ПЦР-тест на коронавирус не более чем за сутки до вылета, независимо от того, есть прививка от COVID-19 или нет.

В Белом доме также рассматривают возможность введения требования о том, чтобы все путешественники проходили повторное тестирование на SARS-CoV-2 в течение трех-пяти дней после прибытия.

Не исключено, что обязательным станет и недельный карантин по прибытию, даже если у прилетевшего в США пассажира отрицательный тест на COVID-19.

Газета не сообщает, когда новые требования вступят в силу.