За какими детскими книгами идти на ярмарку Non/fiction

В Москве 2 декабря открывается Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction № 23. Большой книжный праздник продлится пять дней. В программе - более 400 встреч с писателями, презентаций новых книг, лекций, дискуссий и мастер-классов. По традиции, для детей и неравнодушных родителей на ярмарке откроется "Территория познания". Над детской программой в этом году впервые трудилась новая команда экспертов. В нее вошли Галина Бочарова, Анна Годинер, Ольга Дробот, Татьяна Зборовская, Марина Козлова, Наталья Медведь, Алексей Олейников, Иван Пачин, Ирина Рочева, Ольга Румянцева, Марина Соломонова и Анна Тихомирова.

Тема детской площадки обозначена как "Потому что я такой" и отсылает нас к строчкам Германа Лукомникова "Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой". Интересно, я какой? И для чего же я такой? Что будет дальше с таким мной?.. Искать ответы на эти вопросы дети, и взрослые, будут четыре основных дня программы.

В детской программе более 50 интереснейших событий - дискуссии на сложные и актуальные для современных детей и родителей темы, обсуждения книг, лекции, спектакли. Участники и посетители мероприятий смогут поговорить о детских мечтах и смелости, о необходимости взаимного уважения, об адаптации к жизни в другой стране, об испытываемых нами эмоциях и чувствах, о зависимости мнения подростка о самом себе от мнения о нем окружающих, о том, как стать писателем или книжным блогером и многом другом.

Но главными на любой книжной ярмарке остаются все-таки книги. В нашей подборке - 10 отличных книжных новинок для детей и подростков.

"Чай в зимнем лесу", Акико Миякоси

Перевод с японского Елены Байбиковой

М.: МИФ, 2021

Фото: Издательство МИФ

Эта книжка-картинка японской художницы Акико Миякоси покоряет с первого взгляда. От нее так и веет добротой, любовью и ощущением непроходящего детства.

Зимним утром папа девочки Кикко уходит к бабушке, чтобы разгрести выпавший за ночь снег. Но вот незадача: он забыл дома мамин пирог! Чтобы бабушка не осталась без угощения, Кикко отправляется вслед за папой в заснеженный лес и вдруг попадает на таинственное чаепитие к лесным жителям…

Акико по-японски лаконично переосмысливает известный сказочный сюжет. Она этого и не скрывает, одев свою главную героиню в теплую красную шапочку с помпончиком и такие же красные рукавички. И это при том, что вся книга нарисована будто простым карандашом, всеми оттенками белого и серого. Небольшими плотными штрихами художница изобразила зимний лес и всех его обителей, дружелюбных и гостеприимных. И лишь яркий красный маячок - девочка Кико - ведет за собой маленького читателя от одной картинке к другой, рассказывая свою волшебную добрую историю.

Фото: Издательство "Волчок"

"Полное погружение. Рассказы Волчка".

М.: Волчок, 2021

Издательство "Волчок" продолжает радовать поклонников современной детской прозы и подготовил уже девятый сборник коротких рассказов. В него вошли рассказы как уже известных авторов: Нины Дашевской, Ирины Лукьяновой, Дарьи Доцук, Валентны Дегтевой, так и дебютантов серии "Рассказы Волчка". Как, например, Сергей Жатин - моряк, монтажник, коммерческий директор, который стал писать стихи и прозу для своего сына. А потом рискнул и отправил свои рассказы на фестиваль короткого рассказа "Кора".

Название сборнику подарил рассказ еще одной дебютантки серии - Дины Артемкиной. Это история о девочке, которая отправилась на летние курсы юных журналистов. Да, по сюжету ей предстоит погрузиться полностью под воду и столкнуться лицом к лицу с собственными страхами. В этом сборнике герои всех рассказов так или иначе вынуждены будут заглянуть внутрь себя и понять собственные мысли и чувства, объясниться с собой за совершенные или несовершенные поступки. Один пытается найти ответ на вопрос, почему он родился. И потом искренне удивляется, как разумно все устроено: "если у нас дома все хорошо было, я бы на речку не бегал. И дядя Коля один сидел". Другие пытаются избавиться от старого хлама в бабушкиной квартире и вдруг замирают перед старой неработающей лампой с восковым вулканом и старомодным пальто с большими пуговицами. На помойку? Ни за что! Тайком спрячем в сумку и унесем с собой. Третьи неожиданно открыли, что реальный мир с броней из картона и пластиковым луком может быть покруче Майнкрафта. Даже стычка с неприятным человеком может исцелить, а не ранить - стоит только довериться лучшему в себе.

Фото: Издательство "Махаон"

"Школа волшебства и другие истории", Михаэль Энде

Перевод с немецкого Евгения Воропаева и Михаила Яснова

М.: Махаон, 2021

Известный немецкий писатель Михаэль Энде - настоящий сказочник. Все его истории проникнуты любовью к детям и великой мудростью. Он мастерски смешивает мир волшебства и детских грез и мир "повседневный", заставляя читателей внимательнее присмотреться к себе - а вдруг и они обладают волшебными способностями. Все начинается в Стране желаний, где маленьких волшебников учат творить настоящее волшебство. Тот, кто хочет колдовать, должен обладать немалой силой желания и уметь ее концентрировать. Но дойдя даже до самого высокого, десятого уровня, легко оступиться, если окажешься слишком самонадеянным, как это произошло с близнецами Мугом и Малли из сказки "Волшебная школа".

А кто-то силой своего желания способен совершить невозможное и доказать всем, что нельзя отступать от принятого решения. Именно так поступила черепаха Транквилла Неуклюжевна, которая упорно ползла и ползла вперед, не слушая никого, чтобы успеть на свадьбу великого султана, Льва XXIX. Иногда наши желания становятся нашими врагами - девочка Лена так хотела делать все по-своему, что чуть не лишилась своих "непослушных" родителей. А какое желание может быть у Лоскутного Петрушки? Все просто - дарить радость шустрому мальчугану. Но каковы его шансы, если на соседней полке появились яркие и модные игрушки?

Энде не боится задавать своим юным читателям трудные вопросы. А как иначе повзрослеть и узнать, что такое добро и зло, любовь и ненависть, страх и отвага, одиночество и надежда…

Фото: Издательство РОСМЭН

"Летающие зонтики", Юлия Симбирская

М.: РОСМЭН, 2021

Юлия Симбирская пишет невероятно добрые и светлые стихи о, казалось бы, самых обыденных вещах. Ну, вот скажем, пришел пес с прогулки весь в снегу. Что в этом такого? А Юлия увидела огромный пушистый клубок счастья, который пулей влетел в квартиру, чтобы поделиться с домочадцами морозом и отряхнуться в семейном кругу. А пробовали ли вы когда-нибудь измерить папину силу? Ведь он так легко подбрасывает вверх смеющихся сына и дочку. Может, и слона поднимет?

Юлия Симбирская окутывает своими стихами будто теплым плюшевым одеялом, под которым так приятно свернуться клубочкам и помечтать. О том, как бы полетать на зонтике или покататься на лошади; как бы подружиться с лисой, встречающей зиму, или маленьким пони, умещающимся в ладошке; как бы отправиться в путешествие вместе с воронами или оказаться под куполом цирка вместе с хрупкой акробаткой, которую держит в воздухе "гулкое а-а-а-ах…"

Совершенно невероятные иллюстрации для этой книги нарисовала Мария Богданова. Она сумела наполнить живыми образами каждую поэтическую строчку.

Фото: Издательство "Поляндрия"

"Пес поэта", Патриция МакЛахлан

Перевод с английской Нины Фрейман.

СПб.: Поляндрия, 2021

Это пронзительная и искренняя история о верности и преданности, одиночестве и потерях, неслучайных встречах и, конечно, любви. Главный герой - пес Тедди - умел понимать человеческие слова и разговаривать. Все благодаря его хозяину - поэту по имени Силван, который читал своему псу то Шекспира, то Джойса, то Вордсворта, то свои стихи. Но Силван предупредил его, что понимать самого Тедди дано только поэтам и детям. "По правде говоря, мы одинаковы. Если не можешь найти поэта, найди ребенка. Запомни это", - наставлял поэт своего пушистого друга.

Однажды, после сильной снежной бури Тедди находит в лесу двух замерзающих детей и зовет их с собой в хижину Силвана. Никель и Флора, как и предсказывал поэт, поняли пса и без страха пошли за ним. (Между прочим, Тедди - ирландский волкодав). Им предстоит провести несколько дней в лесной тиши, в заметенной сверкающим снегом хижине, дожидаясь, пока взрослые расчистят дорогу и доберутся до них. Раньше здесь было тепло и уютно, но теперь пусто и холодно - Силван заболел и ушел навсегда. О чем дети и Тедди будут разговаривать? Сумеют ли подружиться? О чем вместе поплачут и над чем дружно посмеются? Что будет с псом, когда за его новыми друзьями приедут родители?

Невероятную атмосферу зимнего лета - то отданного во власть стихии, то умиротворенно застывшего под белоснежным снегом - очень точно передали художницы Анна и Варвара Кедель. Их иллюстрации так органично слились с текстом, что трудно поверить, что в оригинальном американском издании книга вышла вообще без картинок.

Фото: Издательство Popcorn Books

"Молли Мун и волшебная книга гипноза", Джорджия Бинг

Перевод с английского Елены Токаревой

М.: Popcorn Books, 2019

"Молли Мун" - легендарная серия британской писательницы Джорджии Бинг о девочке-гипнотизерке, которая использует свои способности для того, чтобы вырваться из убогого приюта для сирот, добраться до Нью-Йорка, разыскать своего друга и стать звездой мюзикла. Молли Мун уже окрестили новым Гарри Поттером. Сказки о чудо-девочке переведены на 22 языка и стали классикой детской литературы в 40 странах. И если вы еще не читали ни одной книги о Молли, то точно видели фильм "Молли Мун и волшебная книга гипноза", который вышел в 2015 году.

Маленькую сиротку Молли Мун обнаружили в картонной коробке с надписью "Шоколадный зефир, фабрика Муна". Она живет в Хардвикском приюте, где властвует мисс Гадкинс - чудовищная особа, которая разрешает наполнять ванну лишь на 10 сантиметров и заставляет девочку чистить унитазы зубной щеткой. Но однажды Молли находит таинственную старинную книгу по гипнотизму, и ее жизнь в одночасье меняется. Теперь Молли может заставить людей делать все, что она захочет. И когда ее лучшего друга усыновляют и увозят в Америку, Молли использует свои силы, чтобы сбежать из приюта вслед за ним. Но на пути Молли встает зловещий Нокман. Он знает секрет девочки и намерен использовать ее необычайные способности для своих гнусных целей. Сможет ли Молли ему противостоять и все исправить? Непременно. Ведь Джорджия Бинг придумала Молли, чтобы дети по всему миру прочитали о ее приключениях и стали чуть-чуть счастливее.

Фото: Издательство "Самокат"

"Пакс. Дорога домой", Сара Пеннипакер

Перевод с английского Натальи Калошиной и Евгении Канищевой

М.: Самокат, 2021

Сара Пеннипакер, автор бестселлера "Пакс" - истории дружбы мальчика и лиса, долго отказывалась писать продолжение романа, хотя читатели завалили ее письмами с просьбами рассказать, что же было дальше. Но в один момент история слетела с губ Сары сама собой, целиком…

Главные герои заметно повзрослели: Питер лишился отца, вынужденно живет в чужом доме и отчаянно пытается понять, как ему жить дальше. Пакс из маленького серого комочка превратился в примерном семьянина и отца троих лисят. Их новая встреча неизбежна. Одного гонит одиночество и чувство вины, второго - опасность и отчаяние. Радость встречи, быстро сменяется болезненными воспоминаниями. Герои оказываются перед непростым выбором: принять себя или стать другим, настоять на своем или отпустить, обрести семью или гордо замкнуться в своем одиночестве.

Пенникапер - мастер глубокой и пронзительной подростковой прозы. В ее героях нет искусственности и картонности, они живые - мятущиеся, сомневающиеся, ошибающиеся, но знающие цену настоящей дружбе и умеющие верить в лучшее. Автор вновь мастерски переплетает две правды: мальчик и лис по очереди рассказывают каждый свою историю. Но мы-то знаем, что у них одна история на двоих. И они вновь спасут друг друга.

Оформление второй части, завораживающую суперобложку и иллюстрации вновь создал Джон Классен.

Фото: Издательство "Альпина Z"

"Найдите Лейлу", Мег Элисон

Перевод с английского Елены Габитбаевой

М.: Альпина Z, 2021

Издательство "Альпина Z" специализируется на подростковой прозе и не боится поднимать острые вопросы, такие как насилие, агрессия, буллинг, травля, непонимание, одиночество, бессилие… Скажете - слишком сурово для подростков. А разве это не то, с чем они постоянно сталкиваются в своей реальной и не менее насыщенной виртуальной жизни? Кого-то задевает по касательной, но ускользнуть не удается почти никому. Поэтому так важны книги, в которых как в зеркале отражаются главные подростковые проблемы и предлагаются возможные решения. Без нравоучений и назиданий. Главное - показать, что выход есть всегда. Даже если ты изгой, в любой момент все может измениться.

Именно это и произошло с главной героиней - 14-летней Лейлой, которая живет в откровенном бомжатнике без света и тепла с матерью, нуждающейся в серьезной психологической помощи, и младшим братом, о котором надо заботиться. Она приходит в школу с колтунами в голове, в несвежей одежде и ботинках, обмотанных скотчем. У одноклассников ее внешний вид вызывает только насмешки. И никому в голову даже не приходит, что Лейле нужна помощь. Но все меняется в один миг, когда она снимает честное видео о своем доме и своей жизни и выкладывает его в Сеть. Тут уже от помощников отбоя не будет. Но нужна ли такая помощь Лейле? Для многих эта история станет откровением: она о том, что на самом деле происходит за закрытыми дверями...

Фото: Издательство "Азбука"

"Прогулки по Русскому музею", Андрей Усачев, Михаил Яснов, Галина Дядина, Анна Игнатова, Сергей Махотин

СПб.: Азбука, 2021

Поэт, писатель и драматург Андрей Усачев, вдохновившись успешным опытом поэтической экскурсии по Третьяковской галерее, вместе со своими друзьями-поэтами приглашает ребят на новую увлекательную экскурсию по Русскому музею. А чтобы было веселее гулять по длинным картинным галереям, компанию юным читателям составят озорные коты талантливой петербургской художницы Елены Гозман.

Перелистывая страницы, переходя от одной картины к другой, ребята узнают много нового о том, как жили люди на Руси несколько столетий назад, что одевали, во что играли. Полюбуются невероятными пейзажами и лунными сумерками. Совершат путешествие во времени и пространстве, чтобы увидеть "Последний день Помпеи" или "Карнавал в Риме". Побывают на "Сватовстве майора" и примут участие во "Взятии снежного городка". Заглянут в крестьянские избу, заснут на поле вместе с пастушком или построят карточный домик, как ребята на картине Зинаиды Серебряковой. В этой красочной книге соединились живопись и поэзия, чтобы сделать русское изобразительное искусство чуть ближе и понятнее. Смело берите эту книгу в руки и отправляйтесь в музей.

Фото: Издательство "КоЛибри"

"Отложите телефон. 100 игр и развлечений без гаджета и реквизита", Айвен Бретт

Перевод с английского Дмитрия Прокофьева

М. КоЛибри, 2021

Попробуйте забрать у современного подростка смартфон, и его жизнь сразу же потеряет смысл. Не играть же в миллионный раз в крестики-нолики или морской бой? Если фантазия исчерпана, советуем открыть эту книгу и приятно поразиться, узнав, как увлекательно можно провести время в пробке, скоротать дождливый вечер на даче, не сойти с ума в вынужденной изоляции или стать душой большой компании. Айвен Бретт собрал 100 всевозможных игр, которые помогут сблизить людей, наладить общение, побудить к творчеству, согреть, остыть, прервать неловкое молчание... В наше время, когда одним нажатием пальца можно получить огромное количество развлечений и информации, невероятно легко оказаться в изоляции от тех, кто находится совсем рядом. Это не значит, что экраны - зло, но у них есть альтернатива.

Эта книга - одна большая зеленая пусковая кнопка игрового автомата. Каждая глава - новая ситуация, в которой вы можете оказаться, и 10 игр, в которые можно сыграть. Есть игры вдохновляющие и трудные, а есть веселые, забавные и даже нелепые. Выбирайте любую на ваш вкус. Ведь, что наша жизнь - всего лишь игра.

Игра "Черное /белое/да/нет"

Правила очень простые. Один из участников должен отвечать на вопросы других, но ни в коем случае не употреблять эти заветные четыре слова: черное, белое, да и нет. Нельзя также произносить "ага" или "ммм", мотать или кивать головой. Прокололись - проиграли. Кажется, все просто? Попробуйте. Ведь вопросов будет много и самых неожиданных.