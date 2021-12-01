Психолог Елена Станковская: Зачем нам нужны близкие отношения

Около половины россиян ссорятся с близкими по бытовым вопросам. Таков результат исследования, проведенного сервисами "Самокат" и YouDo. Более трети опрошенных назвали причиной конфликтов разбросанные вещи, 16 процентов женщин возмущает немытая посуда, 14 процентов мужчин не устраивает грязный пол. В ряду причин для конфликтов также нехватка денег, проблемы с детьми, ревность или измены.

Как ссориться во благо и как сближаться во благо? Как строить отношения с близким человеком? Зачем нам вообще нужны близкие отношения? Обсудим тему с кандидатом психологических наук, доцентом Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Еленой Станковской.

Близкие отношения нужны для счастливой жизни

У вас есть лекция под названием "Зачем нам нужны близкие отношения". Слово "зачем" здесь выглядит лишним. Ну что значит - зачем? Разве не понятно?

Елена Станковская: В принципе, конечно, понятно. Близкие отношения нужны для счастливой жизни. Для поддержания мира в семье. Для совместного решения бытовых вопросов. Для воспитания детей. Да хотя бы и для статуса. И одна из главных причин, почему современные люди вступают в эти отношения, это стремление к единению, желание быть эмоционально значимыми друг для друга. Трудно стать самим собой без близких отношений с кем-то. Известно ведь, что младенцы не развиваются, если на них не смотреть, к ним не прикасаться, с ними не разговаривать.

Близкие отношения, по-вашему, - это отношения кого с кем?

Елена Станковская: В лекциях я это раскрываю по-разному. Есть близкие романтические отношения. Есть близкие отношения в более широком смысле. Это дружба, взаимная привязанность. Это и стремление разделять боли, тревоги, переживания другого человека. Это и боязнь расставания. Близость трактуется психологами еще как совместная готовность идти на риск: быть уязвимым, показывать себя и выдерживать конфликты. Но в отличие от любви близость всегда взаимна.

У кого-то с кем-то складываются или не складываются близкие отношения. Чем тут может помочь психолог? Не преувеличена ли его роль?

Елена Станковская: Если люди хотят обрести близкие отношения и готовы для этого работать с психологом, то здесь многого можно добиться. Во-первых, люди подчас не очень понимают, каких отношений они хотят. И тогда полезно с ними об этом поговорить.

Люди подчас не очень понимают, каких отношений они хотят. И тогда полезно с ними об этом поговорить

Во-вторых, существуют преграды: выстроившиеся в психику ожидания от отношений и способы взаимодействия, которые когда-то помогли адаптироваться к окружению, но сейчас мешают строить счастливые связи. Эти способы чаще всего человек не осознает, но попадает в их ловушки. Например, тревога, что близкий человек скоро куда-то денется, исчезнет из твоей жизни, которая вынуждает "цепляться" за контакт. Или глубинная уверенность, что из отношений ничего путного не выйдет, и лучше их избегать. В таком случае мало шансов, что между вами возникнет привязанность. Это важное понятие - привязанность. Его предложил английский психолог Джон Боулби. Он описал привязанность как "устойчивую психологическую связь между людьми". У детей, объяснял Боулби, есть потребность не только в том, чтобы родители их кормили, но и в том, чтобы папа с мамой были безопасной "базой", имея которую можно исследовать мир. Детям нужны эти отношения для того, чтобы их любопытство, их исследовательский интерес могли быть реализованы. Боулби и его ученики выделили разные типы привязанности. Например, безопасная привязанность. Она наиболее благоприятна для построения близких отношений. Это чувство, что близкий человек большую часть времени будет удовлетворять большую часть ваших потребностей. В дальнейшем исследователи показали, что механизм привязанности играет ключевую роль и в построении близких отношений у взрослых людей.

Привязанность может быть небезопасной

А что такое опасная привязанность? Сердечная привязанность двух людей друг к другу со стороны выглядит идиллически, но в реальности может быть эгоистичной, требовательной, на грани эмоционального террора. И тогда эта привязанность становится обременительной для обеих сторон, не так ли?

Елена Станковская: Это один из вариантов того, что является ненадежной привязанностью. Чаще всего за этим стоит тревожный тип привязанности. Это когда я чувствую, что без другого не выживу, и поэтому позволяю ему злоупотреблять собой. Есть также взаиморазрушительные отношения, когда партнеры причиняют много боли друг другу, экспериментируют с границами друг друга и разрушают близость. Это говорит о том, что надежная привязанность не была сформирована. Но если она есть, тогда близкие отношения всегда во благо. Они избавляют от многих психологических проблем. Кроме того, есть "избегающий" тип привязанности, когда люди сторонятся отношений, живут уединенно. И стараются не разрешать другому быть значимым для них. Кто-то при этом чувствует себя неплохо, а у кого-то появляются симптомы тревоги и депрессии. Даже если ты человек с "избегающей" привязанностью, на самом деле привязанность тебе нужна. Тебе нужны отношения, тебе нужен кто-то, кому ты будешь рассказывать про то, как тебе не нужны отношения.

Близкие отношения, они всегда рискованные

Близкие отношения могут быть чем-то опасны? Я не имею здесь в виду то, что называется "беспорядочные связи".

Елена Станковская: Близкие отношения, они всегда рискованные. Они чреваты болью потерь. Потому что если мы входим в близость, то другой человек становится частью нашей жизни, и потерять его означает потерять часть себя. Поэтому и говорят, что близость строится на взаимном доверии и готовности пойти на риск отвержения, непонимания, предательства и утраты.

На лекциях вы говорите, что в близких отношениях необходим эмоциональный отклик. Какой именно? Он ведь может быть как позитивным, так и негативным. Или оба важны?

Елена Станковская: Важен бережный эмоциональный отклик. Потому что близость - это обмен эмоциями. И когда мы доверяем другому человеку наши вкусы, страхи, желания, мечты, мысли, открытия, нам хочется сопереживания. И нам больно, если в ответ - безразличие. Есть современные нейробиологические исследования, которые показывают, что отсутствие безопасного эмоционального отклика равносильно физической боли. "Мне больно, когда меня не слышат" - эту фразу следует понимать буквально. В идеале нам нужен справедливый отклик, соотнесенный с нашей возможностью этот отклик принять. Он не должен быть "пряником", но не должен быть и "кнутом". Что такое справедливый отклик? Это отклик, соответствующий внутренней правде другого человека. Как эту правду подать - то, что называется эмоциональной грамотностью, умением выражать ее так, чтобы другой человек мог ее легче понять и принять. Один из современных исследователей близости говорит: уберите из близости нежность, и вы получите жестокость. И в этом смысле нам нужна нежность, нам нужно милосердие по отношению к другому. Хотя справедливый негативный отклик тоже полезен. Он показывает, как с нами поступать не нужно, часто - что отношения нам важны.

Конфликт дает шанс на трансформацию отношений

Ссоры, конфликты между близкими людьми разрушают отношения или только укрепляют их?

Елена Станковская: И то и другое. Есть ссоры, которые укрепляют отношения. Потому что в конфликте мы наконец-то говорим друг другу правду, заявляем о своих потребностях, предъявляем свои желания. И в этом смысле конфликт дает шанс на трансформацию отношений. Но этот шанс не всегда реализуется. Мой коллега Вадим Петровский называет это "недоговороспособностью в отношениях". В этом случае конфликты бывают тупиковые, они ни к чему не ведут. В психологии много взглядов на то, почему и как мы ссоримся. Например, бывают конфликты, которые происходят как попытка сохранить близость и безопасность в отношениях. Конфликт - это крик о том, что я хочу от тебя большей привязанности, желаю, чтобы в наших отношениях было больше энергии. Но есть конфликты совершенно деструктивные. Если мы нападаем на другого, если мы применяем власть, если идем на конфликт, чтобы подавить чью-то волю, то такая попытка заведомо бесплодна. Иногда мы конфликтуем, потому что наши родители так делали, и мы научились тому же. И вот здесь как раз нужен психолог. Он может помочь человеку увидеть это повторение и остановить его.

Вообще надо ли выяснять отношения? Если отношения постоянно нуждаются в выяснении, то зачем они нужны?

Елена Станковская: Здесь нет универсального рецепта. Какие-то вещи надо иногда выяснять, проговаривать, не копить в себе. Потому что все мы разные. Нам кажется, что другой человек устроен так же, как мы, но он устроен иначе. Одно и то же событие, одна и та же брошенная фраза могут восприниматься по-разному. И тут есть надежный инструмент - слово. Попросту говоря, нужно, чтобы один человек объяснил другому, что с ним происходит. Хотя бывает, что слова бессильны. Я обычно разделяю два уровня проблем в паре. Есть проблемы коммуникативные. Здесь слова помогают. Мы садимся, ведем разговор и находим какое-то решение. Но большинство проблем - иного уровня. Это когда нужно найти новый способ совместного проживания. Этого не сделаешь в один присест. Это то, что на уровне слов не решается. Потому в результате обоим придется изменить свое поведение и научиться уважать существующие между ними различия. Мы не можем путем разговора разрешить такие проблемы. Мы можем их обозначить, придать им значимость, но по сути нам нужно многое изменить в себе, чтобы эти проблемы отпали. Но, конечно, в хороших отношениях требуется и какой-то базовый уровень взаимного понимания. Есть вещи, которые должны быть понятны без слов.

Близкие отношения - это такие отношения, когда большую часть времени ты можешь быть самим собой

"Чтобы полюбить другого, сначала полюби себя" - эта рекомендация из-за своей парадоксальности выглядит мудрой, исполненной глубокого смысла. Но легче и скорее большинству людей удается выполнить лишь "начальную" часть этой программы. Как вы относитесь к подобным рекомендациям? Они ведь претендуют на универсальность.

Елена Станковская: Я придерживаюсь той точки зрения, что любви к себе мы учимся через любовь других людей к нам и через любовь к другим людям. Есть люди, убежденные в своей малозначительности. Им кажется, что другие интереснее, ярче, по-человечески крупнее. Таким людям полезно повысить самооценку. Разрешение "полюбить себя", как они любят других, поможет им понять, что они не хуже других, что тоже заслуживают уважения и самоуважения. А есть люди, которые ставят себя выше других, для которых другие не существуют как равные личности. В этом случае для построения близких отношений человеку необходимо сказать себе: "Полюби другого, как любишь себя". Собственно, это даже не рекомендация психолога, это библейская заповедь.

Публично критиковать коллег не принято, но если не называть имена... Какие рекомендации и советы психологов вы считаете шарлатанскими?

Елена Станковская: Любые, посредством которых психолог манипулирует клиентом. Любые, где содержится упрощение, - например, "есть три типа женщин и пять типов мужчин". Мне также кажутся шарлатанством любые советы, где человеку предлагается утратить свою индивидуальность и подстроиться под некие поведенческие стандарты. Близкие отношения в моем понимании - это такие отношения, когда большую часть времени ты можешь быть самим собой.

Визитная карточка

Фото: Александр Корольков

Елена Станковская - кандидат психологических наук, доцент НИУ ВШЭ. Преподает на магистерской программе "Консультативная психология. Персонология". В 2007 году окончила специалитет по клинической психологии МГУ им. Ломоносова. Более 10 лет проходит профессиональную переподготовку в области экзистенциального анализа А. Лэнгле, а также осваивает современный транзактный анализ. Психотерапию рассматривает как практику, помогающую людям воспринимать происходящее и действовать от "первого лица". Источник вдохновения в профессии находит в диалогах с клиентами и коллегами. Свою задачу как психолог формулирует так: "Помочь людям проживать жизнь в соответствии с собой".