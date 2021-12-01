Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе

Украинские власти фактически отказались от мирного урегулирования в Донбассе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает серьезную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - сказала она.

Дипломат привела в пример законопроект, внесенный в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает допуск иностранных подразделений на Украину для совместных учений в 2022 году. По словам Захаровой, подобный документ прямо противоречит Минским соглашениям.