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01.12.2021 14:09
Рубрика: Экономика

Запасы газа в хранилищах Украины приближаются к отметке начала закачки

Текст: Сергей Тихонов
Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 млрд кубометров) и уже приближаются к отметке начала закачки, сообщили в "Газпроме".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По данным Gas Infrastructure Europe, в ПХГ Европы на 29 ноября объем активного газа - на 23,4% (на 20,8 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 18% от объема газа, закачанного в летний период. С 16 по 18 ноября и с 23 по 25 ноября были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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При этом, "Газпром" увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья до 171,5 млрд кубометров, что на 6,6% (на 10,6 млрд) больше, чем за тот же период 2020 года.

Компания нарастила поставки газа в Турцию (на 83,7%), Германию (на 16,8%), Италию (на 19,5%), Румынию (на 221,8%), Сербию (на 85,8%), Болгарию (на 43,8%), Польшу (на 7,5%), Грецию (на 12,2%), Словению (на 53,9%), Финляндию (на 9,1%).

"Газпром" за 11 месяцев 2021 года экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год, в Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, а также Боснию и Герцеговину.

За январь-ноябрь 2021 года компания, по предварительным данным, добыла 467,6 млрд кубометров газа. Это на 14,7% (на 60 млрд кубометров) больше, чем в прошлом году. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок нарастили на 15,8% (на 30,4 млрд кубометров).

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Компании Нефть и газ Газпром

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