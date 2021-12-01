Зеленский сделал героем Украины нациста, шутившего о "костях русскоязычных детей"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием героя Украины и орденом "Золотая звезда" боевика "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Коцюбайло, который шутил, что его боевое подразделение кормит волка "костями русскоязычных детей".

Церемония награждения прошла в Верховной Раде, сразу после очередного ежегодного обращения президента к парламенту, и Коцюбайло был первым в списке награждаемых. О "шутке" стало известно весной 2021 года, когда боевик заявил иностранным журналистам, что в Авдеевке его подразделение поддерживает боевой дух солдат тем, что держит возле комендатуры волка в клетке. И кормят этого волка, по его словам, "костями русскоязычных детей". Тонкости современного украинского юмора сообщила миру газета New York Times.