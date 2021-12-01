Жена наркобарона "Коротышки" Гусмана приговорена к 3 годам тюрьмы в США

Эмма Коронель Айспуро, жена находящегося в заключении наркобарона Хоакина "Эль Чапо" ("Коротышки") Гусмана во вторник была приговорена к трем годам заключения в тюрьме США после того, как она признала себя виновной в помощи наркокартелю Синалоа. Перед вынесением приговора в федеральном суде Вашингтона 32-летняя Коронель умоляла окружного судью США Рудольфа Контрераса проявить к ней милосердие. По ее словам, она опасалась, что судье будет трудно простить ее, потому что она жена Гусмана. "Возможно, по этой причине вы чувствуете, что вам нужно быть со мной жестче, но я молю, чтобы вы этого не делали", - добавила она.

В июне Коронель признала себя виновной по трем пунктам обвинения в сговоре с целью распространения наркотиков, в сговоре с целью отмывания денег и в участии в финансовых сделках с наркокартелем Синалоа. Федеральная прокуратура потребовала приговорить подсудимую к четырем годам тюремного заключения и к штрафу в 1,5 миллиона долларов. Как отметил федеральный прокурор США Энтони Нардоцци, после ареста она "быстро приняла на себя ответственность за свое преступное поведение".

Коронель, бывшая королева красоты из США, вышедшая замуж за Гусмана, была арестована в международном аэропорту Даллеса недалеко от Вашингтона в феврале. У них с Гусманом есть девятилетние дочери-близнецы. В рамках соглашения, достигнутого со стороной обвинения, Коронель призналась, что действовала в качестве посредника между Гусманом и другими членами картеля Синалоа, когда он содержался в тюрьме Альтиплано в Мексике после его ареста в 2014 году. Гусман, как установило следствие, использовал свою жену, чтобы спланировать свой побег из тюрьмы в 2015 году через подземный туннель, построенный картелем, ведущий к душевой в его камере. В январе 2016 года наркобарона задержали, а через год экстрадировали в США.

В феврале 2019 года он был осужден за торговлю наркотиками, заговор, похищение, убийство и другие обвинения, а затем приговорен к пожизненному заключению. Во вторник адвокат Коронель подчеркнул, что она "попала в мир торговли наркотиками, будучи еще несовершеннолетней и заслуживает пощады". "Она познакомилась с Хоакином Гусманом, когда была несовершеннолетней. Ей было 17 лет, и вышла за него замуж в свой 18-й день рождения", - сказал Джеффри Лихтман, адвокат, который также представлял Гусмана на судебном процессе в США три года назад. Лихтман добавил, что Коронель теперь находится в опасности, отметив, что анонимные источники в правоохранительных органах сообщили средствам массовой информации, что она сотрудничает со следствием. "Я не уверен, что она когда-нибудь сможет вернуться домой", - сказал адвокат.