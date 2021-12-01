Жилья строится на треть больше, чем в прошлом году

За 10 месяцев в России было построено 72,6 млн кв.м жилья. Такие данные приводит Росстат.

В октябре было возведено 1,2 тысячи многоквартирных домов. Население построило 43 тысячи домов. Всего появилась 121 тысяча новых квартир. Это на 33,3% больше, чем в октябре 2020 года.

Всего с начала года до конца октября было построено 7,2 тысячи многоквартирных домов и 307,7 тысячи индивидуальных (в целом 915,1 тысячи новых квартир). Дома "частного сектора" составляют больше половины новостроек - 56,2% (40,8 млн кв.м).

Сильнее всего по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло число новостроек на Чукотке (в три раза), в Еврейской АО и Карачаево-Черкесии (в 2,3 раза). Заметно увеличились объемы ввода жилья в Мурманской области (на 94,2%), Калмыкии (на 88,6%), Санкт-Петербурге (на 87, 5%), Тыве (на 84,5%) и Москве (на 69,5%).

Накануне министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал, что к концу ноября в России возведено уже около 80 млн кв.м жилья. Это практически столько же, сколько за весь 2020 год (тогда было построено 82 185 млн кв.м). При этом в декабре объемы ввода жилья обычно больше, чем в предыдущие месяцы.